COP28峰會／比爾蓋茲：全球升溫很難控制在2℃內 3℃以下已萬幸

微軟創辦人蓋茲認為，世界應該無法達到巴黎協定控制升溫在2度以內的目標。 （歐新社）

彭博資訊報導，微軟創辦人比爾蓋茲(Bill Gates)出席聯合國氣候峰會 （COP28）接受彭博電視訪問直言，世界恐怕無法實現巴黎氣候協定將全球升溫控制在攝氏2度以內目標，「如果能維持在攝氏3度以下已經萬幸」。由氣候科學組織共同編撰的一份報告也警告，若依當前速率排碳，可能6年左右全球升溫就會達到攝氏1.5度。

巴黎氣候協定近200個締約國同意盡力將全球升溫控制在攝氏2度以下，最理想的範圍是攝氏1.5度，以避免氣候變遷的衝擊。但最近聯合國一項環境計畫報告顯示，根據目前世界各國的減碳計畫，全球氣溫預計升高攝氏2.9度。

氣候科學家一再強調沒有所謂全球暖化安全值，光是比前工業化時代升溫攝氏1.2度的現在，已可見世界各地出現嚴重氣候災害，諸如極端高溫、野火、洪災和熱浪。

蓋茲表示，「如果能維持在攝氏3度以下，大眾聽說的許多不良影響就不會發生，除非大家很不負責任地放任升溫持續走高」。

蓋茲認為，核融合、核分裂等核電技術，以及讓排碳大戶鋼鐵業採取友善環境的綠色鋼鐵製程，是理想的解套辦法。

今年氣候峰會由世界十大產油國之一的阿聯主辦，加上峰會主席賈比爾的石油 大亨身分，招致不小爭議。反對派認為石油業在轉型上鮮少作為。對此蓋茲表示，必須在競爭中擊敗化石燃料，不該讓該產業獲得補助，並且未來應課徵碳稅。

另一方面，由氣候科學組織「未來地球」、「地球聯盟」及「世界氣候研究計畫」共同調查編撰的一份報告3日發表，許多國家將無法達成將升溫限制在攝氏1.5度的目標。

升溫1.5度目標成為COP28與會國的談判重點，但科學家逐漸確定，各國不夠努力抑制溫室氣體排放，若人類持續按照當前速率排碳，可能6年至10年內全球升溫就會達到1.5度。