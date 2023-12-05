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COP28峰會／高爾劍指主辦國 批阿聯掩蓋碳排放數據

編譯中心／綜合報導
美國前副總統高爾出席在杜拜舉行的氣候峰會，他不客氣的批評主辦國阿聯碳排量遠多過其他國家。（美聯社）
美國前副總統高爾出席在杜拜舉行的氣候峰會，他不客氣的批評主辦國阿聯碳排量遠多過其他國家。（美聯社）

美國前副總統高爾（Al Gore）3日在杜拜直接批評COP28主辦國阿拉伯聯合大公國(UAE)，指阿聯掩蓋排放數據，擔任全球暖化國際談判監督者，根本是濫用公眾信任。

高爾卸任副總統後專心在倡議氣候變遷議題，他在杜拜COP28場邊接受路透訪問時做此發言，反映部分峰會代表質疑COP28主席、阿布達比國家石油公司執行長賈柏（Sultan Al Jaber）親王能否成為氣候協議可信的中間人。

媒體報導，高爾與他共同創辦的溫室氣體排放追蹤機構「氣候追蹤」（Climate TRACE）在杜拜向世界各國和產業傳達一個清楚的訊息：沒有人能再隱瞞自己的溫室氣體排放量。

高爾說：「阿布達比國家石油公司仍聲稱，石油和天然氣運輸中沒有排放甲烷或其他任何物質。實際上，他們確實有，我們從太空可以看到。」

高爾說：「他們任命世上最大且最不負責任的石油公司之一的執行長擔任締約方會議負責人，這是濫用公眾信任。」

高爾稍早在締約方會議演講公布的數據顯示，阿聯2022年溫室氣體排放量較前一年增加7.5%，而同年，全球增幅僅有1.5%。

高爾說，這些數據來自「氣候追蹤」，這個聯盟使用人工智慧（AI）和衛星數據追蹤特定公司的碳排量。

阿聯尚未對高爾的言論或「氣候追蹤」數據發表評論。

高爾指責石油和天然氣公司出席這場年度氣候峰會，批評他們推廣碳捕獲等技術來淨化化石燃料排放。

當被問到埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）執行長伍茲（Darren Woods）首次出席氣候峰會時，高爾表示，這家石油巨頭的參與不會抹去其抵制氣候政策的歷史。

高爾說：「他在保護自己的利潤，還把利潤置於比人類文明的生存更重要的位置。」埃克森美孚拒絕置評。

石油 氣候峰會 天然氣

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