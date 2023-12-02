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聯邦法官擋下蒙大拿州TikTok禁令 指反違言論自由

編譯陳韻涵／綜合1日電
因違反憲法言論自由保障，美國蒙大拿州的TikTok禁令遭一名聯邦法官擋下。(路透)
因違反憲法言論自由保障，美國蒙大拿州的TikTok禁令遭一名聯邦法官擋下。(路透)

蒙大拿州聯邦地方法院法官莫洛伊(Donald Molloy)11月30日晚間做出裁決，以侵犯用戶言論自由為由，擋下蒙大拿州將於明年1月1日生效的在全州禁用中國短影音分享應用程式TikTok的規定；蒙州這項法案一旦實施，將是美國第一個全面禁止使用TikTok的州。

華盛頓郵報報導，由於可能會有進一步的法律挑戰，因此這項禁令有可能會恢復，未來的發展將具有指標性的意義。

莫洛伊在30日晚提交的阻止禁令文書中寫道，TikTok提供「更好的論點」；他表示，蒙大拿州這項TikTok禁令「逾越州府職權」，比起保護蒙大拿州的消費者，更針對「中國在TikTok的公開角色」。

蒙大拿州今年5月頒布禁用抖音的命令，1日遭到聯邦法官以違反言論自由駁回。圖為共和...
蒙大拿州今年5月頒布禁用抖音的命令，1日遭到聯邦法官以違反言論自由駁回。圖為共和黨籍的州長強佛特當時簽署法律的照片。（美聯社）

目前美國已有30多個州和聯邦機構禁止在公家機關設備與網路使用TikTok，而蒙大拿州共和黨籍州長強佛特(Greg Gianforte)5月簽署法律，成為全美第一個禁用TikTok的州。

蒙大拿州檢察長努德森(Austin Knudsen)的發言人艾蜜莉‧坎崔爾(Emilee Cantrell)表示，相關事務的發展仍在初期階段；坎崔爾說，「期待呈現完整的法律論證，捍衛保障蒙大拿州民眾不受中國共產黨取得與利用其個人資料的法律。」

蒙大拿州稱中國字節跳動(ByteDance)旗下的TikTok可能被用以監控蒙大拿州民或對他們灌輸思想，因此不受憲法保障。

TikTok及五位蒙大拿州的TikTok創作者5月對州府提起兩宗訴訟，兩案隨後合併審理，稱州府的禁令在沒有證據的情況下，涉及不當行為，侵犯用戶的憲法第一修正案權利；TikTok 表示，未與中國政府分享用戶數據。

蒙大拿州是美國人口最少的州，僅略多於100萬人，該州的反TikTok行動備受全美關注，州府行動將為他州接續推動TikTok禁令提供訊號。

努德森主張企業傷害消費者權益，但TikTok支持者表示，這項禁令不公平的針對單一企業進行政治報復，且未能訂定廣泛適用於所有社群媒體的產業規範。  

代表原告的律師指出，州府的禁令試圖「行使蒙大拿州沒有的國安權力，且州府禁令不得箝制言論自由」。

TikTok發言人豪雷克(Alex Haurek)在聲明中表示：「我們對於法官駁回這項違憲法律感到慶幸，數十萬計蒙大拿州人可以持續表達自我、有收入，並在TikTok上尋找同好。」

TikTok 蒙大拿州 社群媒體

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