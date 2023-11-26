拜登力促延長停火 盼哈瑪斯釋放所有人質

總統拜登周日表示支持延長停火。（美聯社）

美國總統拜登 周日表示，希望以色列 和哈瑪斯能延長停火超過原先協議的四天，以促成更多人質獲釋，並稱一名四歲以色列裔美國籍女孩安全返美，證明由美國和卡達斡旋的停火協議發揮作用。

拜登說：「這項協議正取得拯救生命的成果。急需的援助往裡運，人質被放出來。這項協議的安排可延長期限，取得更多成果。這是我的目標，是我們大家的目標：讓停火持續到明天之後。」

稍早之前，以色列稱控制加薩 的哈瑪斯周日又釋放了17名人質，這是臨時停火協議下第三批釋釋人質，其中三人擁有美國公民身分，包括四歲小女孩伊丹（Abigail Idan），她的父母在哈馬斯10月7日發動的突襲中喪生。

白宮國家安全顧問沙利文在伊丹獲釋前上美國廣播公司的節目說，仍有九名美國公民和一名美國永久居民被挾持為人質。

拜登說，希望哈瑪斯釋放所有其他美國人。但他無法提供確切的時間表。他和以色列總理內唐亞胡周日在最新一批人質獲釋後通了電話討論加薩局勢。根據白宮的聲明，兩人「將繼續努力確保所有人質都被釋放」。

停火協議要求每釋放10名人質，就延長停火一天，並允許人道主義救援物資進入加薩。

拜登在與家人共度感恩節假期的麻薩諸塞州南塔基特告訴記者：「這是一日日，一小時又一小時的作法。沒法保證任何事，沒什麼是理所當然的。但我們在終於再次團聚的家庭看到的每個微笑和每滴感恩的淚水，證明這種做法有效，值得再去做。小伊丹就是證明。」