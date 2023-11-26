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追趕中國 五角大廈加速開發AI武器

編譯潘勛／綜合25日電
五角大廈研發的無人載具，由空中發射，可在太空中發起攻擊。(美聯社)
五角大廈研發的無人載具，由空中發射，可在太空中發起攻擊。(美聯社)

為因應中國軍事科技發展，五角大廈正加速開發人工智慧(AI)自主致命性武器，但面臨的難題是：哪種AI科技成熟、可靠，而可以部署。

美聯社25日報導，美軍動用的AI包括特戰任務中，操控酒瓶大小的偵監無人機，協助烏克蘭抵禦俄國入侵；另外AI還用在追蹤戰士的體能，評估空軍戰機何時要維修，還有標識太空中的對手。

現在，五角大廈有意在2026年前取得成千上萬部相對廉價、可擴張、AI加能的自主式載具，以跟上中國的腳步。國防部副部長希克斯(Kathleen Hicks)8月表示，稱為「複製者」(Replicator)的方案試著「加快進展，改變美軍太慢的典型轉變，以利用便宜輕巧、聰明又眾多的平台」。雖然方案的資金還不確定，細節也模糊，但複製者可望加速美軍做出困難的決定，也就是什麼AI科技已成熟可靠，足以部署、使用在武器系統上。

科學家、產業專家及國防部官員當中，對美國接下來數年間取得全自主致命性武器，幾乎沒有異議。雖說官員們堅稱，控制武器總是人類，但專家表示，數據處理的速度、機器對機器的通訊，無可避免地要讓人類轉變成監督性質的角色。

這一點在如果致命性武器一如預測，成群地以無人機群來部署，人類變成監督角色更不可免。許多國家都致力於此道，此外，中國、俄國、伊朗、印度或巴基斯坦，都未簽署由美國推動的方案，允諾軍事AI要負責任地使用。國防部當前是否按2012年指令，先評估任何全自主致命性武器系統，再行部署，目前並不清楚。軍方發言人不願置評。

AI革命肯定要讓戰爭進行的方式因此轉變，複製者方案凸顯五角大廈要採購及研發，面臨無限大的科技及人事挑戰。

前國防部AI官員、現任智庫「戰略暨國際研究中心」(CSIS)研究員艾倫(Gregory Allen)表示，自上次機器學習大突破以來，國防部對採納AI的發展，一直很掙扎。

國防部投資的百寶箱裡，號稱擁有800多項與AI相關、未列入機密的專案，許多仍在測試之中。一般而言，機器學習以及與人類神經連網，有助於人類取得洞見，創出效率。

AI 國防部 五角大廈

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