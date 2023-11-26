擋中國電動車 美國「強化高牆」聲起

中國生產的電動汽車行銷全球，美國消費者卻不容易買到。圖為比亞迪秦電動車。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，中國電動車 以其負擔得起的價格，在全球多地取得數以百萬計消費者的歡心，但在美國這個龐大市場卻買不到，前總統川普向中國進口的電動車課徵25%關稅 ，拜登 總統支持川普政策，不讓中國電動車取得「買美國貨」的賦稅抵免，華府強而有力地建立高牆，把中國電動車擋在美國以外。

WSJ報導，若讓中國電動車取得賦稅優惠，消費者可以少花幾千元。關稅措施事實上讓中國電動車無法與美國或友善國家所造的電動車在美競爭，即便中國電動車在其他市場攻城掠地甚速，也是一樣。

中國電動車廠攻勢強大，以至於一些美方官員表示，長此以往，當前已稱不低的貿易壁壘恐怕還不夠，無法把中國電動車擋在美國市場之外，而保護國內電動車業者。美方另指出，中國官方給的龐大補貼，支撐起中國電動車供應鏈，也容許中方業者以不公平的低價傾銷其產品。

中國今年即將取代日本，成為全世界最大電動車出口國；全球電動車裡約三分之二為中國製造；中國電動車廠比亞迪去年生產190萬輛，超過特斯拉的140萬輛。

專研中國電動車業的ZoZo Go顧問公司執行長鄧恩(Michael Dunne)表示，中國電動車已銷售100多個國家，唯一還沒大舉進襲的便是美國市場。

一些國會議員及政策制定者希望維持現狀，故呼籲拜登政府進一步擴大對中國電動車的關稅。眾院中國特別委員會成員，包括共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)、民主黨首席成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)均致函美國貿易代表戴琪，表示中國電動車廠吸收額外加徵的25%關稅，是早晚的事。

拜登政府官員表示，他們由中方崛起而支配美方如太陽能源板及製鋼產業，已學到教訓。

電動車界對調升關稅的反映不一。他們既希望美國政府能以政策拖慢中國電動車業的上升勢頭，但也擔憂中方可能用關稅報復；中國是美國品牌汽車的第二大市場。

更錯綜複雜的是中方就電動車用電池及電池關鍵礦物，已建立具支配力的供應鏈；美國車廠要增產電動車，以吻合拜登的減少碳排放目標，就必須仰賴中方電池業的供貨。