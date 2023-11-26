我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

聖誕節採購季登場 記住這5招省荷包

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

擋中國電動車 美國「強化高牆」聲起

編譯潘勛／綜合25日電
中國生產的電動汽車行銷全球，美國消費者卻不容易買到。圖為比亞迪秦電動車。(美聯社)
中國生產的電動汽車行銷全球，美國消費者卻不容易買到。圖為比亞迪秦電動車。(美聯社)

華爾街日報(WSJ)報導，中國電動車以其負擔得起的價格，在全球多地取得數以百萬計消費者的歡心，但在美國這個龐大市場卻買不到，前總統川普向中國進口的電動車課徵25%關稅拜登總統支持川普政策，不讓中國電動車取得「買美國貨」的賦稅抵免，華府強而有力地建立高牆，把中國電動車擋在美國以外。

WSJ報導，若讓中國電動車取得賦稅優惠，消費者可以少花幾千元。關稅措施事實上讓中國電動車無法與美國或友善國家所造的電動車在美競爭，即便中國電動車在其他市場攻城掠地甚速，也是一樣。

中國電動車廠攻勢強大，以至於一些美方官員表示，長此以往，當前已稱不低的貿易壁壘恐怕還不夠，無法把中國電動車擋在美國市場之外，而保護國內電動車業者。美方另指出，中國官方給的龐大補貼，支撐起中國電動車供應鏈，也容許中方業者以不公平的低價傾銷其產品。

中國今年即將取代日本，成為全世界最大電動車出口國；全球電動車裡約三分之二為中國製造；中國電動車廠比亞迪去年生產190萬輛，超過特斯拉的140萬輛。

專研中國電動車業的ZoZo Go顧問公司執行長鄧恩(Michael Dunne)表示，中國電動車已銷售100多個國家，唯一還沒大舉進襲的便是美國市場。

一些國會議員及政策制定者希望維持現狀，故呼籲拜登政府進一步擴大對中國電動車的關稅。眾院中國特別委員會成員，包括共和黨籍主席蓋拉格(Mike Gallagher)、民主黨首席成員克利什納穆希(Raja Krishnamoorthi)均致函美國貿易代表戴琪，表示中國電動車廠吸收額外加徵的25%關稅，是早晚的事。

拜登政府官員表示，他們由中方崛起而支配美方如太陽能源板及製鋼產業，已學到教訓。

電動車界對調升關稅的反映不一。他們既希望美國政府能以政策拖慢中國電動車業的上升勢頭，但也擔憂中方可能用關稅報復；中國是美國品牌汽車的第二大市場。

更錯綜複雜的是中方就電動車用電池及電池關鍵礦物，已建立具支配力的供應鏈；美國車廠要增產電動車，以吻合拜登的減少碳排放目標，就必須仰賴中方電池業的供貨。

電動車 關稅 拜登

上一則

簡單5招 聖誕節採購不傷荷包

下一則

田納西州冷門冶煉工廠 美中貿易戰意外翻紅

延伸閱讀

川普二度對決重回白宮？歷史數據看衰 多數都失敗

川普二度對決重回白宮？歷史數據看衰 多數都失敗
華爾街日報：中國干預台灣大選 美應加速供台武器

華爾街日報：中國干預台灣大選 美應加速供台武器
拜登讚美國外交努力促成以哈短暫停火 稱預期將美國人質獲釋

拜登讚美國外交努力促成以哈短暫停火 稱預期將美國人質獲釋
台總統大選「三足鼎立」美媒：中國期待落空 台海局勢再度緊張

台總統大選「三足鼎立」美媒：中國期待落空 台海局勢再度緊張

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
台灣民眾黨今天在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拼戰到底」。(記者胡經周／攝影)

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

2023-11-19 12:03

超人氣

更多 >
銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有

銀髮遇「殺豬盤」 華婦3周遭騙72萬…積蓄化烏有
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點