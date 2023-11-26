我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

封面故事／親人不見 應盡早報警 避免錯失寶貴時間

華人業主雇同一員工在不同店上班 容易引發加班糾紛

多少錢能買到快樂？調查：平均120萬元

編譯徐薏茹／綜合25日電
究竟賺多少錢，才會覺得幸福？不同世代看法不一。圖為遊客在旅旅景點玩自拍。(美聯社)
究竟賺多少錢，才會覺得幸福？不同世代看法不一。圖為遊客在旅旅景點玩自拍。(美聯社)

較高的收入與較高的生活滿意度相關，金融服務公司Empower最近的一項調查顯示，多達六成人表示金錢可以買到快樂，但究竟有多少錢才會快樂，則因世代不同，看法各異。

價碼因世代而異

快樂的代價並不便宜，當被問到需要花費多少錢才能獲得快樂時，國人回應平均需要約120萬元的資本淨值。

但千禧世代表示，他們需要約170萬元的資本淨值才能感到快樂，X世代需要約120萬元；嬰兒潮一代表示，略低於100萬元的資本淨值能讓他們感到快樂。

Z世代是例外，Empower的調查發現，在最年輕的成年世代中，平均約48萬7000元的資本淨值就足以讓Z世代在經濟上感到快樂。

「快樂」所需年薪 千禧世代最高

72%左右的千禧世代認同金錢可以買來快樂，比例高於任何一代，他們同時也是需要最多金錢才能獲得快樂的世代。

根據Empower的調查，以下是各世代認為他們能感到快樂且壓力減輕所需要的平均年薪：

Z世代：12萬8084元

千禧世代：52萬5947元

X世代：13萬344元

嬰兒潮世代：12萬4165元

受訪者表示，能讓他們減輕壓力的年收入中位數為9萬5000元，目前受訪者的年薪中位數為6萬5000元，代表他們需要加薪近50%才能達到這一目標。

相對而言，改善生活並不需要花費太多錢，2萬5000元的額外一次性付款將使42%國人的財務幸福感在六個月期間提升，1萬5000元的意外之財也能讓32%的受訪者有同樣的感受，17%的受訪者會因為獲得5000元的獎金而感到更快樂。

儘管受訪者表示需要賺取高薪或擁有超高的資本淨值才能感到幸福，但這些條件本身並不能讓大多數國人感到幸福。Empower發現，對67%的國人來說，能夠按時全額支付帳單才是財務幸福的定義。

沒有債務(65%)和享受日常小奢侈(54%)是國人認為可以獲得財務幸福的另外兩種最普遍的方式，僅17%受訪者表示，達到某種程度的資本淨值即意味著他們在經濟上感到快樂。

整體而言，大多數美國人是幸福的，Empower的調查顯示，75%受訪者將自己的整體幸福感評為7分或以上(滿分為10分)，但財務是美國人幸福感最有成長空間的領域。

上一則

田納西州冷門冶煉工廠 美中貿易戰意外翻紅

下一則

生活所迫？閒不下來？ 他們90歲還在工作 分享職場快樂心法

延伸閱讀

美國人旅遊嚮往島嶼風情 今年搜尋最多是這個島

美國人旅遊嚮往島嶼風情 今年搜尋最多是這個島
感恩節談什麼？ 不同世代都同意：餐桌上最不想碰政治

感恩節談什麼？ 不同世代都同意：餐桌上最不想碰政治
亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪

亞馬遜西班牙物流員工擬「網購星期一」罷工 要求加薪
通膨「吃掉」預算 三分之一美國人今年不買節日禮物

通膨「吃掉」預算 三分之一美國人今年不買節日禮物

熱門新聞

專家指出，民眾最常犯的錯誤是提早申領社安金。(路透)

領社安金別犯「4大錯」 否則恐少拿18萬福利

2023-11-19 01:16
根據聯邦政府資料，過去一年在美墨邊境遭查緝的中國籍無證移民有2萬4000人，過去十年美墨邊境遭查緝中國無證客合計則不到1萬5000人。(路透)

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

2023-11-24 13:38
羅莎琳是前總統卡特最親密的顧問，也是最堅強的支持者，圖為兩人1970年慶祝卡特競選獲勝。(美聯社)

剛出生就相遇…結婚77年 羅莎琳從未體驗沒有卡特的生活

2023-11-19 20:00
前第一夫人羅莎琳‧卡特(Rosalynn Carter，左)、前總統卡特(Jimmy Carter，右)的妻子，於周日以96歲高齡去世。(美聯社資料照)

前總統卡特夫人羅莎琳去世 享耆壽96歲

2023-11-19 15:51
(取自路透X平台)

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

2023-11-21 16:26
台灣民眾黨今天在板橋體育館舉辦「TeamKP誓師大會」，民眾黨總統參選人柯文哲致詞時表示，「我會繼續用台灣民眾黨總統候選人身份拼戰到底」。(記者胡經周／攝影)

柯文哲夜會郭台銘1小時 郭辦：朝整合勝選前進

2023-11-19 12:03

超人氣

更多 >
床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…

床位換坑位？杭州女業務陪睡客戶被「射後不理」 老闆娘出馬也…
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄