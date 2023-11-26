多少錢能買到快樂？調查：平均120萬元

究竟賺多少錢，才會覺得幸福？不同世代看法不一。圖為遊客在旅旅景點玩自拍。(美聯社)

較高的收入與較高的生活滿意度相關，金融服務公司Empower最近的一項調查顯示，多達六成人表示金錢可以買到快樂，但究竟有多少錢才會快樂，則因世代不同，看法各異。

價碼因世代而異

快樂的代價並不便宜，當被問到需要花費多少錢才能獲得快樂時，國人回應平均需要約120萬元的資本淨值。

但千禧世代表示，他們需要約170萬元的資本淨值才能感到快樂，X世代需要約120萬元；嬰兒潮一代表示，略低於100萬元的資本淨值能讓他們感到快樂。

Z世代是例外，Empower的調查發現，在最年輕的成年世代中，平均約48萬7000元的資本淨值就足以讓Z世代在經濟上感到快樂。

「快樂」所需年薪 千禧世代最高

72%左右的千禧世代認同金錢可以買來快樂，比例高於任何一代，他們同時也是需要最多金錢才能獲得快樂的世代。

根據Empower的調查，以下是各世代認為他們能感到快樂且壓力減輕所需要的平均年薪：

Z世代：12萬8084元 千禧世代：52萬5947元 X世代：13萬344元 嬰兒潮世代：12萬4165元

受訪者表示，能讓他們減輕壓力的年收入中位數為9萬5000元，目前受訪者的年薪中位數為6萬5000元，代表他們需要加薪近50%才能達到這一目標。

相對而言，改善生活並不需要花費太多錢，2萬5000元的額外一次性付款將使42%國人的財務幸福感在六個月期間提升，1萬5000元的意外之財也能讓32%的受訪者有同樣的感受，17%的受訪者會因為獲得5000元的獎金而感到更快樂。

儘管受訪者表示需要賺取高薪或擁有超高的資本淨值才能感到幸福，但這些條件本身並不能讓大多數國人感到幸福。Empower發現，對67%的國人來說，能夠按時全額支付帳單才是財務幸福的定義。

沒有債務(65%)和享受日常小奢侈(54%)是國人認為可以獲得財務幸福的另外兩種最普遍的方式，僅17%受訪者表示，達到某種程度的資本淨值即意味著他們在經濟上感到快樂。

整體而言，大多數美國人是幸福的，Empower的調查顯示，75%受訪者將自己的整體幸福感評為7分或以上(滿分為10分)，但財務是美國人幸福感最有成長空間的領域。