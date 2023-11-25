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哈瑪斯今將釋放第2波人質 以色列：已收到名單

拜登力促以哈短暫停火 盼能減輕黨內要求全面停火的壓力

記者胡玉立／綜合報導
以哈24日起休戰，交換人質，背後有拜登總統的強力斡旋，足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。在麻州度假的拜登(中)也表示希望更多美國人質獲釋。(美聯社)
以哈24日起休戰，交換人質，背後有拜登總統的強力斡旋，足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。在麻州度假的拜登(中)也表示希望更多美國人質獲釋。(美聯社)

以色列和哈瑪斯達成感恩節後短暫休戰協議，確保加薩戰爭暫停四日，釋放人質。這樁協議歷經數周緊張談判，背後有拜登總統的強力參與，雖然只是短暫停火，仍仍足以緩解拜登所面臨的民主黨進步派議員及選民敦促全面停火的壓力。

華爾街日報分析指出，該協議顯示，拜登對拒絕停戰的以色列人有一定影響力，而他一再強調優先「遣返美國人質」，也正取得進展。

拜登過去不願敦促停戰，強調必須先贏得人質釋放，他也曾警告任何停火延長都可能讓哈瑪斯重新集結並發動更多攻擊。

曾參與拜登2020年總統競選活動的進步派民主黨民調專家雷克(Celinda Lake)表示，釋放人質與暫時停戰這兩個問題深深困擾民主黨進步派選民；「誰站在人道主義一邊，各方爭論不休。」而隨著衝突持續，拜登已被媒體描繪成對巴勒斯坦人民麻木不仁的人；「協議的作用，是讓人人都站在人道主義這一邊」。

不過，進步派民主黨策士沙希德(Waleed Shahid)持不同看法。他表示， 「黨內傷口並未癒合，情況可能變得更糟；將有更多進步派論點證明，這場衝突無法用軍事來解決」。

但人質交換協議確實顯示，以色列政府正在響應美國的呼籲，調整其軍事反應；部分民主黨人進一步預期衝突或許已進入新階段，以色列將對哈瑪斯採取更具針對性作法，更加注意保護平民生命。

佛蒙特州聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders) 在「紐約時報」撰文道，這次停火是「在此基礎上邁出希望的第一步，希望努力延長停火時間」，「以色列將繼續追擊哈瑪斯，但它必須大幅改變策略，盡量減少傷害平民」。

支持拜登親以色列政策的民主黨眾議員托雷斯(Ritchie Torres，紐約州)則指出，倘若以色列與哈瑪斯達成永久無條件停火協議，就不可能確保人質獲釋；「拜登協助促成的協議是『雙贏』，它釋放了身體最脆弱的人質、允許向加薩提供人道援助，也讓以色列專注於消滅哈瑪斯」。

拜登 以色列 民主黨

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