保險公司哄抬藥價？兩黨參議員要求國土安全部調查

醫療保險專家指出，保險公司在為藥局提供藥品給付過程中其實有利可圖。(美聯社)

華爾街 日報報導，民主黨籍麻州聯邦參議員華倫(Elizabeth Warren)與共和黨籍印第安納州聯邦參議員布朗恩(Mike Braun)22日致函國土安全部督察長辦公室(Office of Inspector General，OIG)要求調查高藥價問題以及保險公司在處方藥品製造藥廠股權持有是否扮演任何角色。

信中引述華爾街日報日前報導指出， 信諾集團(Cigna Group)、CVS健康(CVS Health)、聯合健保集團(UnitedHealth Group)等大型保險公司付給Gleevec等癌症藥物或Tecfidera多發性硬化症(multiple sclerosis)藥物的價格，是藥廠收取學名藥版本藥價的數倍。

華倫與布朗恩在信中對國土安全部監察長葛林姆(Christi Grimm)指出，保險公司以數倍價格為藥品付費的狀況令人憂心。

信中寫道：「這種反競爭行為導致成本提高，傷害獨立藥局 ，破壞國會防範保險公司賺取暴力的管控能力。」

華爾街日報22日報導，醫療保險 專家指出，保險公司在為藥局提供藥品給付過程中其實有利可圖，如果藥局所屬母公司隸屬於保險公司相同集團，保險公司經常鼓勵病患使用自家藥廠的藥品，藥品銷售利益不落外人田。

信諾集團旗下擁有專業藥房Accredo以及負責與藥廠議價的藥物福利管理公司(pharmacy-benefit manager， PBM)「快捷藥方」(Express Scripts)。CVS除了擁有全國各地數千家連鎖藥局，還有艾特納(Etna)健保公司及Caremark藥物福利管理公司。聯合健保集團身為美國規模最大醫療保險公司，除了擁有專業藥房及兩家藥物福利管理公司，還雇有全國數萬名醫師。