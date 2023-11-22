歡迎OpenAI員工跳槽 微軟：保證薪資不變

OpenAI正值人事內亂，微軟趁機向該公司員工招手，到微軟工作可享同等待遇。（美聯社）

根據財經新聞網站CNBC報導，OpenAI 火速開除前執行長奧特曼 (Sam Altman)的決定，引發內部員工反彈，向董事會揚言離職抗議，結果微軟 (Microsoft )順水推舟，宣布歡迎OpenAI 員工加入微軟團隊，並保證薪資不變。

微軟科技長史考特(Kevin Scott)21日在社群平台X發文呼籲：「致OpenAI合作夥伴們，我們已經看到你們的請願書，若有意願加入奧特曼在微軟新成立的AI研究實驗室，將非常感謝。」並強調：「若有必要，可在微軟找到和原薪資相符的職務，以達成我們的共同使命。」

其實，微軟執行長納德拉(Satya Nadella)前一天宣布，和奧特曼同進退的OpenAI前總裁布羅克曼(Greg Brockman)也將加入微軟，成為新的AI研究團隊成員。

OpenAI正值人事內亂，外傳可能會有大量員工會隨前執行長奧特曼的腳步跳槽微軟。（路透）

不過此前，納德拉接受媒體採訪時僅表示：「我認為OpenAI目前的管理，很明顯必須做出一些改變。」並未透露奧特曼和布羅克曼跳槽微軟的消息。

隨後600多名OpenAI員工連署一封請願書，要求董事會成員請辭，否則將全體跳槽到微軟，加入奧特曼的新團隊。

納德拉對CNBC表示：「我們確實願意和OpenAI合作並希望繼續下去。」 並補充道：「但顯然要取決於OpenAI員工選擇留任、還是跳槽微軟，我對這兩種選項持開放態度，而且我不會做的事就是停止創新發展。」

OpenAI董事會以奧特曼「溝通未能保持一貫坦誠」的理由，將奧特曼火速開除，儘管事後透過談判希望奧特曼回鍋，不過已經聘請Twitch前執行長希爾(Emmett Shear)擔任OpenAI臨時執行長職務。

據了解，OpenAI董事會有四位成員：OpenAI首席科學家蘇茨克維(Ilya Sutskever，已簽署員工請願書揚言離職)、迪安傑羅(Adam D'Angelo)、麥考雷(Tasha McCauley)和海倫·湯納(Helen Toner)，惟董事會至今沒有對外說明開除奧特曼的原因，但蘇茨克維已在X貼文表示，對於自己參與董事會決定，深表「遺憾」。