拜登政府打擊垃圾收費 業者強力反彈 預告將提訴訟

拜登 政府去年開始打擊「垃圾收費」(junk fees)，誓言揭露或掃除業者巧立名目向消費者收取的額外費用，激起航空業、車商、銀行、信用卡 公司、有線電台、票務代理等業者強烈反對，希望保護他們的利潤。

根據華盛頓郵報的調查，這些公司在幕後極力阻撓拜登這項政策，甚至也反對對於隱性收費方面更加透明的基本規定。

根據白宮 的粗略估計，這些垃圾費用加起來每年可能使國人花費至少640億元。

過去一年聯邦監管機構試圖限制信用卡滯納金(late fee)，但去年獲得145億元以上費用的信用卡公司積極反擊，預示他們將對政府提出訴訟。

康卡斯特(Comcast)和Charter等有線電視巨頭同樣透過遊說團體與政府交戰，一些賭場、保險公司及大型公寓建築業主也加入對抗，他們強力反對新的聯邦法規，即隱瞞真實價格可能受到懲罰。

售票方面已呼籲新規，要求業者展示演出的全部總價，包括所有的服務費，但一些公司仍未完全遵守，如售票平台Ticketmaster，儘管其母公司LiveNation今年稍早向白宮承諾將提升透明度，但Ticketmaster仍只有在部分演出遵守這一規定。

打擊垃圾收費的大部分工作由聯邦貿易委員會(FTC)進行，本月FTC介紹一項提案，該法案將要求飯店、房東、售票代理商等其他公司事先對消費者公布額外收費，這項擬議法規並未禁止所有費用，但將禁止公司隱匿或不如實地敘述收費，為政府懲罰未遵守的業者提供依據。

FTC下轄的消費者保護局(BCP)局長萊文(Samuel Levine)表示：「消費者已受夠這些隱藏費用，如果消費者以為某樣東西只要10元，實際上要20元，那他們就被誤導了。」

這一聲明招致眾多行業的大力批評，自從FTC去年首度宣布其調查以來，許多行業一直試圖阻止FTC的行動。

聯邦主管機關消費者金融保護局(CFPB)因推動削減信用卡滯納金而遭遇類似的反彈；FTC、CFPB在鎖定垃圾收費以前就已面臨大量訴訟，法官已抑制了兩個機構採取行動的權力。