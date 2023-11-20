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前總統卡特「安寧療護」已9個月 10月才過99歲生日

編譯莊瑞萌／綜合19日電
現年99歲的前總統卡特是美國最長壽的總統，他在今年2月已接受臨終療護，至今已過了九個月。(美聯社)
現年99歲的前總統卡特是美國最長壽的總統，他在今年2月已接受臨終療護，至今已過了九個月。(美聯社)

前總統卡特(Jimmy Carter)自今年2月進入臨終關懷後，至今已滿九個月，推廣安寧療護的專家指出，卡特的決定讓外界有機會重新審視安寧療護可為患者及家屬所帶來的益處。

許多人認為，卡特應該就快臨終，但據其家人先前指出，他還持續吃冰淇淋而且隨時跟進「卡特中心」(The Carter Center)工作的最新進度。此外，卡特也在10月1日度過99歲的生日。

國家安寧緩和療護組織(National Hospice and Palliative Care Organization)執行長馬坎托尼奧(Ben Marcantonio)說，「外界普遍認為安寧照護只是短期。其確定的效益是六個月或更短，但這是指疾病正常發展下，因此還不是明確指標。」他提到，安寧照護平均約90天，當中也包含只有幾天時間例子。

現年99歲的前總統卡特是美國最長壽的總統，他在今年2月已接受臨終療護，至今已過了...
現年99歲的前總統卡特是美國最長壽的總統，他在今年2月已接受臨終療護，至今已過了九個月。(美聯社)

對安寧照護的工作人員來說，卡特接受安寧療護後，讓一般大眾對於這項不願啟齒的話題開始討論。全國家庭護理和寧養中心協會(National Association for Home Care & Hospice)政府事務主任貝爾德說，「我們不能低估像卡特這樣傑出、受尊敬的人公開做出那樣決定的重要性。」

卡特中心對於前總統的健康狀況並未多加說明，但家人的說法也引起外界對安寧療護的關注，當病患決定不再接受治療後，安寧療護的目的就是讓他們能獲得更高品質的生活。馬坎托尼奧說，許多患者在想，「我不想再陷入反覆就醫或尋求其他醫療來延長生命的循環。我想要過得有生活品質，不舒服、病痛或其他伴隨的情緒問題減少。」

貝爾德說，外界對於安寧療護另一個常見的誤解，就是病患只是在等待健康狀況急劇下降，事實上，許多患者在離開醫院後病情反而穩定下來。

目前卡特是美國史上壽命最長的總統，他接受安寧療護已滿九個月。不過，對一般民眾而言，在安寧療護中心一旦待滿六個月，由聯邦醫療保險(Medicare)給付的病患便必須由醫院護理主管或安寧療護醫生重新評估，確定是否還符合保險給付的條件。

馬坎托尼奧期望卡特的公開態度能鼓勵其他類似情況的人考慮接受安寧療護，目前只有一半有資格接受安寧療護的人在使用這項服務。

芝加哥大學曾發布一項研究指出，選擇接受安寧療護的病患，其聯邦醫療保險支比如果他們選擇不接受安寧療護減少35億元，而且不論病人接受安寧療護的時間多久，病人與家屬「在滿意度和生活品質方面都獲得了提升、疼痛控制得到改善、身心壓力減少，悲傷和其他情緒困擾也減少了。」

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