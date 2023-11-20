羅莎琳被稱「鋼木蘭」 前總統卡特背後最大支柱

前第一夫人羅莎琳‧卡特於19日以96歲高齡去世。(美聯社)

羅莎琳‧卡特剛成為第一夫人時被稱為「鋼木蘭」(Steel Magnolia)，她是虔誠的浸信會教徒、四個孩子的母親，身材嬌小且看似靦腆，笑容溫和並帶有柔和的南方口音，而她同時也是前總統卡特(Jimmy Carter)成功入主白宮 背後的重要力量。

在夫婦倆的早期生活、任職白宮期間，以及之後40年在倡導和平、民主和消除疾病的全球人道主義活動中，由於「鋼木蘭」所扮演的角色與影響力，這樣明顯甚至有些老套的稱號可說是低估了羅莎琳的成就。

在超過77年的婚姻生活中，羅莎琳一直是卡特的商業與政治夥伴，同時也是摯友與最親密的知己，身為喬治亞州 民主黨人，她自己也成為心理健康 疾病與家庭照護者的主要倡議者，並與卡特總統共同創辦「卡特中心」，為第一家庭卸任後所能達成的成就設立了新的標準。

凱西·凱德(Kathy Cade)是第一夫人的白宮顧問與之後的卡特中心董事會成員，她表示：「羅莎琳總是熱衷於幫助卡特總統的議程，但她清楚自己想要達成什麼樣的成就。」

第一夫人經常談到對政治的熱情，2021年她向美聯社表示自己熱愛競選，坦承1980年敗選時有多麼沮喪。

凱德表示，在激動與失望之餘，羅莎琳還有一個更大的目標，「她真的想運用自身擁有的影響力來幫助人。」

卡特總統傳記作者阿爾特(Jonathan Alter)認為，在第一夫人的影響力方面，只有愛蓮娜·羅斯福(Eleanor Roosevelt)和喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)可以和羅莎琳相媲美；阿爾特指出，卡特夫婦在白宮之外的工作使羅莎琳與眾不同，並達成「美國史上最棒的政治夥伴關係之一」。

她打破大眾將第一夫人視為女主人與時尚達人的刻板印象，購買現成的的洋裝，並在白宮東翼立辦公室，有自己的員工和倡議，這一舉措最終促成1980年「心理健康系統法案」，旨在引導更多聯邦資金投入治療心理健康，但最後遭雷根總統推翻。在卡特中心，羅莎琳為記者提供研究生獎學金，以追求心理健康議題方面更好的報導。

卡特孫子傑森(Jason Carter)形容羅莎琳擁有「永不停歇的決心」，她身形嬌小，但卻是「你所希望看到最堅強、最強韌的女人。」