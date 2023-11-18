習岸會 同意推動中日戰略互惠

今年APEC領袖會議16日拍團體照。台灣代表張忠謀（後排右三）和中國大陸國家主席習近平（前排左二）被安排在幾乎對角線的位置，全程沒任何眼神交流與互動。東道主美國總統拜登則站在正中央（前排左六）。（記者張文馨／攝影）

中國國家主席習近平 16日和日本 首相岸田文雄在舊金山會談65分鐘，兩人確認構築建設性與穩定中日關係的大方向，並同意今後全面推動兩國「戰略互惠關係」。岸田會後指稱，他又再向習近平強調台海和平穩定對日本及國際社會很重要。

習近平則是向岸田強調，歷史、台灣等重大原則問題關乎兩國關係政治基礎，日方必須恪守信義，確保中日關係的基礎「不受損、不動搖」，搞「脫鉤斷鏈」沒有好處。習近平也指出，日本福島核汙染水排海事關全人類健康、全球海洋環境、國際公共利益， 日方應妥善處理。

兩人開場握手時皆面帶微笑。習近平說，中日關係雖歷經風雨，但整體仍保持發展態勢。雙方應該著眼共同利益，妥善處理分歧，再次確認戰略互惠關係定位，並賦予新內涵。

戰略互惠關係是已故日相安倍晉三於2006年訪中時，和時任中國國家主席胡錦濤提出，並被納入2008年「中日關於全面推進戰略互惠關係的聯合聲明」。

據日本放送協會(NHK)等日媒報導，岸田提到廣泛議題，包括中國當局拘留日本公民案例頻傳，要求盡快釋放，以及確保司法程序透明；要求中方撤除釣魚台 列嶼專屬經濟區設置的浮標；要求中方基於科學證據，立即取消自8月24日起，因福島第一核電廠開始排放核汙水而對日本水產品輸陸的禁令；嚴重關切中國海警船頻頻駛入釣魚台列嶼(尖閣諸島)領海、中國加強軍事施壓台灣，還有中俄頻繁在日本周邊從事軍事活動。

具體成果上，中國外交部指，雙方積極評價剛成立的中日出口管制對話機制，同意維持各級對話溝通，適時舉辦新一輪中日經濟高層對話、中日高級別人文交流磋商機制會議，就國際地區事務保持溝通協調，共同應對氣候變遷等全球性挑戰。