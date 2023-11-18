戰狼姿態暫收 拜習會透露美中權力微妙轉變

美中兩國各有所求，所以拜習會能夠很快獲致多項共識。（路透）

拜登 總統和中國國家主席習近平 在亞太經合會峰會場邊進行的「拜習會 」圓滿結束，紐約時報分析，這場在舊金山舉行的會晤透露美中權力關係出現微妙但明顯的轉變。

報導指出，對於習近平來說，這是多年來頭一回某些事項迫切需要美國幫忙，這或許能解釋為何拜登幕僚可以透過談判很快獲得重大突破，遏止芬太尼(fentanyl)原料流入美國，美中軍事對話也得以恢復。

習近平參加這場峰會準備的議題清單，開頭就是重振美國在中國的金融投資，還有停止科技出口管控；受到科技出口管控影響，北京的最先進半導體製造、人工智慧技術突破都受到衝擊。

不過，拜登幕僚雖對「拜習會」獲致具體成果感到欣慰，卻同時坦承恐怕好景不常，只能幫助習近平撐過大型企業破產、房價崩盤、消費者信心創40年新低的最艱難時期。

拜登方面則樂得有喘息空間，希望有更多時間在總統選舉之前重建美國製造業的競爭力，以便跟在太平洋地區取得諸多優勢的中國抗衡。

紐約時報分析，幾乎可以確定的是，未來一旦有機會，習近平仍會盡全力設法在世界舞台取代美國的地位，成為擁有最強軍力、科技及經濟實力的新霸主。

美中之間互動基調改變，即使只是曇花一現，美方依舊歡迎。

轉變是從今夏開始，國務卿布林肯(Antony Blinken)受到偵察氣球事件而延後的北京訪問終於成行。布林肯回報說，中國經濟危機相當嚴重，中方官員對於財政部長葉倫(Janet Yellen)、商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)前往訪問殷切盼望，令他大為吃驚。國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)與中國外長王毅則在維也納低調會晤，然後又在華府碰面。一連串高層互訪都是為了15日歷時四小時的舊金山「拜習會」鋪路。

智庫機構「外交關係協會」(Council on Foreign Relations，CFR)主席傅洛曼(Mike Froman)參加15日習近平與企業高層晚宴後指出，習近平演說內容很像七年或十年前美中接觸時代(era of engagement)的發言，「彷彿戰狼外交時代從來不曾發生，過去這幾年某些事件也不曾發生似的」。

報導指出，15日討論到軍事對話時，習近平多次跟拜登說，若有問題可以直接打電話。