我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

為詐30萬 威州女水摻6罐眼藥水毒死友 謀殺罪成

以軍秀影片 稱在西法醫院發現隧道和放置炸彈的汽車

坎伯：拜登警告北京 勿干預台灣選舉

記者張文馨／舊金山報導
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯16日在舊金山表示，拜登總統非常清楚對中國國家主席習近平表達維護台海和平的決心。(美聯社)
白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯16日在舊金山表示，拜登總統非常清楚對中國國家主席習近平表達維護台海和平的決心。(美聯社)

拜習會」15日落幕後，白宮國家安全會議印太事務協調總監坎伯(Kurt Campbell)16日在舊金山表示，拜登總統非常清楚對中國國家主席習近平表達維護台海和平的決心，警告北京不要介入台灣選舉，應尊重勝選者，並準備和勝選的一方合作。

坎伯表示，美國對台灣的歷史性跨黨派協議仍然強健，將採取所有必要措施來維護台海和平穩定。

根據白宮說明拜習會的新聞稿，美國重申反對兩岸任一方片面改變現狀，期待以和平方式解決兩岸歧見，台海和平穩定符合全球利益；新聞稿還提到，美國呼籲中方克制在台海周圍的軍事行動。

白宮國安會戰略溝通協調官柯比(John Kirby)16日向媒體表示，拜登明確向習近平表明不尋求衝突，美方追求的是台海和平穩定，「這是我們想要的，也是我們仍然想要的」。

柯比轉述會談內容指出，美方的一個中國政策不變，不支持台灣獨立，但會依循「台灣關係法」持續向台灣提供自我防衛能力。他也再次重申，不希望台海現狀以任何片面方式改變，當然也不樂見透過武力改變現狀。

多家媒體事前預告華府要求北京不得干預台灣大選的主張，並未見諸新聞稿或聲明文件，而是透過拜登和資深官員的口中轉達。

坎伯說，拜登警告中方不要介入台灣選舉，拜登相信台灣民主和選舉的針對，並認為中方應該尊重勝選者，無論是誰。

國防部長奧斯丁16日針對中國國家主席習近平在拜習會中要求美國不要武裝台灣表示，美...
國防部長奧斯丁16日針對中國國家主席習近平在拜習會中要求美國不要武裝台灣表示，美國依據台灣關係法，致力於提供要的防衛物資以協助台灣我防禦，這點沒有改變。(路透)

此外，人在印尼訪問的國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)16日針對中國國家主席習近平在拜習會中要求美國不要武裝台灣表示，美國依據台灣關係法，致力於提供要的防衛物資以協助台灣自我防禦，這點沒有改變。

記者詢問拜習會達成穩定美中關係的共識後，是否會影響美國對於台灣的軍售交付進度。

奧斯丁說，他不認為拜習討論的內容會改變當前的行動方向，美國依然遵守台灣關係法。

奧斯丁重申，美國不認為與中國的衝突不可避免或迫在眉睫，美國認為台海發生衝突影響的不只是區域還包括整個世界。

拜登 拜習會 白宮

上一則

趁APEC空檔逛聯合廣場 張忠謀夫人張淑芬：金山是第2喜歡城市

下一則

張忠謀、布林肯APEC會談氣氛熱絡 就多項議題交換意見

延伸閱讀

中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係

中國旅美學者評拜習會：拜登有具體收獲 習近平穩住關係
APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤

APEC峰會演說 拜登：美國是「太平洋大國」 不會與中國脫鉤
握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」

握手有玄機？習近平1動作 「暗示拜登別耍壞」
APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

APEC領袖會議登場 元首場邊趕場外交 張忠謀會晤拜登經濟顧問

熱門新聞

華春瑩發布一張拜登打開他的iPhone手機，給習近平看照片的輕鬆畫面（左圖），以及另一張習近平1985年首次公開訪美站在舊金出金門大橋前的照片（右圖）。（取材自X）

拜習會溫馨時刻 拜登打開iPhone手機 問習「你認識這個年輕人嗎？」

2023-11-15 22:31
(取自央視新聞微博)

拜習會談4小時 習否認2027年或2035年對台動武

2023-11-15 20:06
習近平乘坐的專車沒把握好轉彎的角度，險些撞上美方迎接的禮兵。(取自YouTube)

習近平來了 紅旗大專車險撞上美國禮兵

2023-11-15 14:45
紐約市在現成的庇護場所之外，還搭建了帳篷城收容新移民。(路透)

紐約新收容站 無證客看一眼就走人 「想回原本住的酒店」

2023-11-13 09:16
美國財政部長葉倫、加州州長紐森出現在機場迎接習近平。(Getty Images)

習近平抵達舊金山 財長葉倫、加州州長紐森接機

2023-11-14 18:40
前總統川普陣營表示，川普明年若再度當選總統，將在全美大規模搜捕無證移民，每年加速驅逐數百萬人，並以多種方式嚴格限制合法和非法移民。圖為川普11日在新罕布夏州造勢。(路透)

紐時：川普若當選 將大規模掃蕩移民 每年遣返數百萬人

2023-11-12 10:35

超人氣

更多 >
哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才

哪個血型不會讀空氣？B型做自己、O型只看見眼前、這血型公關小天才
拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜

拜登說習近平是「獨裁者」 布林肯整張臉秒變苦瓜
為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？

為何躺沙發一下就睡著 上床卻睡不著？
習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長

習近平獲贈金州勇士球衣 金句一出逗笑加州州長
緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺

緬北電詐集團 明氏家族3巨頭落網移交中國 首腦畏罪自殺