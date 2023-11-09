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共和黨維州議會選舉失利 挫「明日之星」楊京總統夢

記者張筠／維州報導
維州州長楊京被視為共和黨的明日之星，甚至有機會挑戰總統之路，但維州7日的地方選舉共和黨輸掉議會主導權，楊京的氣勢嚴重受挫。（美聯社）
維州州長楊京被視為共和黨的明日之星，甚至有機會挑戰總統之路，但維州7日的地方選舉共和黨輸掉議會主導權，楊京的氣勢嚴重受挫。（美聯社）

具指標意義的搖擺州維吉尼亞，7日深夜開出普選結果，民主黨人成功控制維州州議會，這不僅讓共和黨人試圖通過嚴格墮胎禁令的希望粉碎，也標誌維州州議會即將結束兩年來的分裂狀況。這個結果，也重創了共和黨明日之星的州長楊京(Glenn Youngkin)，不僅未來他的施政阻力變大，恐也影響楊京前進總統之路。

面對普選失敗，楊京8日回應記者提問時重申，目前沒有計畫競選總統，他哪也不會去，會繼續著重維州的發展；他此前為共和黨籌集了數千萬元，目標維持共和黨在州眾議會的多數席位，同時也想努力贏回州參議會，共和黨全面主導立法機構的一大目標在於，要通過嚴格的墮胎禁令。

今年維州全面改選州議會的140個席位，8日凌晨，民主黨人宣布拿下州眾議會100席中的51席，從共和黨手中奪回主導權；此外民主黨也保住了他們自2020年來就控制的州參議會。這意味著共和黨籍的州長楊京，未來任期會很難過。

楊京2021年在政壇嶄露頭角，爆冷獲勝州長，當時他的勝利也令民主黨人跌破眼鏡，因拜登總統在州長選前一年輕鬆拿下該「搖擺州」。楊京以「溫和、父親」的形象出現在公眾視野，在部分政策上也非常保守，受到共和黨人的歡迎，甚至有輿論猜測他可能在今年普選結束後，躋身明年共和黨總統初選。

反墮胎的共和黨強硬派在2022年期中選舉遭逢挫敗後，楊京與維州共和黨人改為支持禁止妊娠15周以上的墮胎，該提案相比禁止妊娠六周以上墮胎的嚴格禁令已明顯放寬，但從2023年的地方選舉結果看，此主張並未獲得選民認同。

維州參議會民主黨核心小組主席洛克(Mamie Locke)也通過聲明放話，「在楊京剩下的任期內，維州絕不可能出現墮胎禁令。我們絕不會讓共和黨人完全控制我們的政府和立法機構。」

「說實話，我對普選結果很失望，」楊京說，此次選舉的首要教訓就是維州是「紫色」，因此對於兩黨來說，選舉都不容易。但他承諾會在剩餘任期內與民主黨積極合作，推進改善公共衛生保健系統、促進經濟發展等兩黨共同的重點事項。

楊京參加明年共和黨總統初選的機會不大，他已錯過在部分州參選的機會，而維州對州長任期的特殊限制，也給楊京的政治前途增加挑戰；與美國其他多數州不同，維州禁止州長連任。

美聯社報導，民主黨將繼續掌控州參議會，且已翻轉了州眾議會，使共和黨籍楊京原本一直努力想維持共和黨在州眾議會裡的多數，甚至想翻盤州參議會，全都失敗，在民主黨掌控維州州議會情況下，楊京想把他很多保守派施政構想制定為州法，就無法過關。

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