卡麥隆參選肯塔基州長失利 川普：未除麥康諾「惡臭」

前總統川普力挺的肯塔基州檢察長卡麥隆(左)挑戰現任民主黨籍州長失利，川普歸咎於他未能去掉參院少數黨領袖麥康諾的「惡臭」所致。(Getty Images)

前總統川普 力挺的肯塔基州共和黨 籍檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)挑戰現任民主黨籍州長貝希爾失利，川普歸咎於自己的跟班未能去掉參院少數黨領袖麥康諾 的「惡臭」(stench)所致。前新澤西州長克利斯蒂卻認為，是卡麥隆出賣靈魂給川普，鑄成大錯。

「我早就告訴他(卡麥隆)，(麥康諾)是一定要克服的大負擔。」川普8日在自家社媒True Social發表評論說。

川普說，卡麥隆經他力挺，也因為卡麥隆不是麥康諾的人，聲勢在7日投票日前幾天大漲，最後仍敗給民主黨的貝希爾。麥康諾和該州另一名參議員保羅都挺卡麥隆。

川普說，僅僅因為卡麥隆是肯塔基州人，就被歸類為麥康諾的人，「我幫他拉抬了25個百分點，但他和麥康諾的關係實在『太難堪』。」

貝希爾的支持率一路遙遙領先，川普背書後，卡麥隆的民調的確一度接近貝希爾。

貝希爾發表勝選談話時，把麥康諾和保羅拉下水，對支持他的群眾說，「看看我們奮戰的對象有誰(卡麥隆、麥康諾、保羅等花大錢買廣告的人)…結果呢，我們一舉打敗他們全部。」

有意與川普爭取共和黨2024提名權的克利斯蒂接受CNN訪問時說，卡麥隆敗在和川普走得太近，「擁抱川普，把靈魂都賣給他，就是巨大的錯誤。肯塔基是紅到不行的州，看看紅州選民對出賣靈魂給川普的政客，做出什麼樣的判決。」

克利斯蒂說，卡麥隆本來是共和黨內的明日之星，但他把自己的命運和川普綁在一起，就注定沒戲唱了。川普是政治和選票毒藥，這是不爭的事實」。

他說，「過去幾年的選票證明，川普支持的人，導致2018年共和黨輸掉參院和眾院選舉。2020年，我們輸掉參院和白宮。2022年，我們(共和黨)的表現也比預期慘得多。今晚，我們又再輸一場」。