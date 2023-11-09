我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Cruise計程車輾壓行人原因出爐 召回950輛無人駕駛車

1隻不留…所有熊貓明年離美 美中關係「敲響警鐘」

卡麥隆參選肯塔基州長失利 川普：未除麥康諾「惡臭」

記者張聲肇／綜合報導
前總統川普力挺的肯塔基州檢察長卡麥隆(左)挑戰現任民主黨籍州長失利，川普歸咎於他未能去掉參院少數黨領袖麥康諾的「惡臭」所致。(Getty Images)
前總統川普力挺的肯塔基州檢察長卡麥隆(左)挑戰現任民主黨籍州長失利，川普歸咎於他未能去掉參院少數黨領袖麥康諾的「惡臭」所致。(Getty Images)

前總統川普力挺的肯塔基州共和黨籍檢察長卡麥隆(Daniel Cameron)挑戰現任民主黨籍州長貝希爾失利，川普歸咎於自己的跟班未能去掉參院少數黨領袖麥康諾的「惡臭」(stench)所致。前新澤西州長克利斯蒂卻認為，是卡麥隆出賣靈魂給川普，鑄成大錯。

「我早就告訴他(卡麥隆)，(麥康諾)是一定要克服的大負擔。」川普8日在自家社媒True Social發表評論說。

川普說，卡麥隆經他力挺，也因為卡麥隆不是麥康諾的人，聲勢在7日投票日前幾天大漲，最後仍敗給民主黨的貝希爾。麥康諾和該州另一名參議員保羅都挺卡麥隆。

川普說，僅僅因為卡麥隆是肯塔基州人，就被歸類為麥康諾的人，「我幫他拉抬了25個百分點，但他和麥康諾的關係實在『太難堪』。」

貝希爾的支持率一路遙遙領先，川普背書後，卡麥隆的民調的確一度接近貝希爾。

貝希爾發表勝選談話時，把麥康諾和保羅拉下水，對支持他的群眾說，「看看我們奮戰的對象有誰(卡麥隆、麥康諾、保羅等花大錢買廣告的人)…結果呢，我們一舉打敗他們全部。」

有意與川普爭取共和黨2024提名權的克利斯蒂接受CNN訪問時說，卡麥隆敗在和川普走得太近，「擁抱川普，把靈魂都賣給他，就是巨大的錯誤。肯塔基是紅到不行的州，看看紅州選民對出賣靈魂給川普的政客，做出什麼樣的判決。」

克利斯蒂說，卡麥隆本來是共和黨內的明日之星，但他把自己的命運和川普綁在一起，就注定沒戲唱了。川普是政治和選票毒藥，這是不爭的事實」。

他說，「過去幾年的選票證明，川普支持的人，導致2018年共和黨輸掉參院和眾院選舉。2020年，我們輸掉參院和白宮。2022年，我們(共和黨)的表現也比預期慘得多。今晚，我們又再輸一場」。

川普 麥康諾 共和黨

上一則

共和黨第3場辯論邁阿密登場 川普夏列市造勢別苗頭

下一則

一隻不留？明年所有熊貓將離美 敲響美中關係警鐘

延伸閱讀

民主黨肯塔基州長連任成功 擊敗川普支持者

民主黨肯塔基州長連任成功 擊敗川普支持者
華郵：川普再當選計畫報復叛徒 這些人被點名

華郵：川普再當選計畫報復叛徒 這些人被點名
華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」

華郵：川普若再當選 謀畫援引叛亂法報復密利等「叛徒」
川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

川普卸任總統後財富暴增5億美元 原來是這樣來的

熱門新聞

阿拉巴馬州史密斯站市長柯普蘭遭爆料裝扮成跨性別女性後，於3日舉槍自殺身亡。(取自臉書)

身兼浸信會牧師…跨性別照曝光 阿拉巴馬州市長自盡

2023-11-04 23:22
什麼是「炒飯症候群(fried rice syndrome)」？（Pexels）

快看世界／吃剩飯後身亡 「炒飯症候群」再引熱議

2023-11-01 15:29
中國移民魚貫來到美國邊境。(截自YouTube@美聯社)

今年是去年3倍 全球各地偷渡客蜂擁來美 中印人數大增

2023-11-05 14:55
拜登總統年齡過大，始終成為對手攻擊的罩門，民主黨內部已有耳語盼明年拱前第一夫人米雪兒接替拜登代表民主黨參選。（美聯社）

米雪兒「上」拜登「下」？克魯茲：民主黨明年推她參選

2023-11-07 16:15
拜登總統拜登批准提供台灣8000萬美元軍事融資，以強化台灣防衛能力。BBC指出，這是美國40年來首次運用納稅人的錢軍援台灣。(美聯社)

BBC：美40年來首度動用納稅人錢 悄然助台全面武裝

2023-11-06 09:45
美國國防官員證實，美軍一架MQ-9「死神」無人機8日在葉門附近的國際空域遭擊落。（美聯社）

葉門叛軍出手 擊落美軍造價3000萬MQ-9「死神」無人機

2023-11-08 20:08

超人氣

更多 >
紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴

紐約布碌崙華人區 華女光天化日在商店遭搶劫強暴
「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計

「這些生肖」一臉憨卻是老狐狸？豬裝笨、龍扮正直、他不說話默默算計
除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事

除了烘乾衣服 烘衣機還可做這4件事
批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍

批劉家昌「壞人」 香港影視大亨妻：早就絕交10多年 不是因為甄珍
5款值得期待的2024年休旅車

5款值得期待的2024年休旅車