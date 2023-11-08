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新聞眼／揭現實面…全民國防非免費 台灣社會能不能打

記者 程嘉文
台灣民間「TTX區域安全兵推」從結果不難看出，比起討論台灣軍方能不能打，台灣社會能不能打才是真正令人憂心的事實。(記者劉學聖／攝影)
台灣民間「TTX區域安全兵推」從結果不難看出，比起討論台灣軍方能不能打，台灣社會能不能打才是真正令人憂心的事實。(記者劉學聖／攝影)

1942年日本海軍攻擊中途島，行前兵推意外落敗；參謀長宇垣纏叫停，「校正回歸」後獲勝。不過，實際上了戰場卻一敗塗地，四艘航艦全被擊沉。

兵推目的是發現問題，提前籌畫解方，理應從嚴、從難，盡量暴露潛在缺點；假想敵扮演者更須竭盡全力以打垮「好人」為職志。兵推結局其實一點也不重要，否則難保不會犯了宇垣纏同樣的毛病，但從政軍領袖到社會大眾，往往太關心戰爭結果，覺得紙上談兵也不能言敗，否則就是認知戰示弱。

前些年，台灣媒體傳出台國防部高層干預漢光兵推裁決，讓剛服役的紀德艦「死而復生」；或宣稱某將領指揮兵推大獲全勝，解放軍為之驚動，特意研究其戰法。這些行為的價值是洗腦式大內宣，對於建立戰力只有負面效果。

台灣民間兵推「TTX區域安全兵推」的價值，在於未將「熱戰」當主題，而將重點放在全面衝突前，中方可能採取的各種行動，以及除了台軍，其他公私部門面對衝突的準備，乃至於彼此聯繫。從兵推結果不難看出，比起討論台軍能不能打，「台灣社會能不能打」才是真正令人憂心的事實。

「全民國防」口號在台灣喊得震天價響，然而國防絕非免費，任何備戰行動都代表消耗原可用於別處的資源及某種程度犧牲大眾生活的便利。當今台灣社會的問題，是對於願景的渴望及願意付出的犧牲不能成正比。

校正回歸 國防部 解放軍

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