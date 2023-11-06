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新創公司拚人形機器人研發：能賣數千萬甚至數十億個

編譯季晶晶／綜合外電
機器人新創公司Figure AI工程師Jenna Reher與該公司研發的人形機器人。（美聯社）
機器人新創公司Figure AI工程師Jenna Reher與該公司研發的人形機器人。（美聯社）

財星雜誌（Fortune）報導，僅管目前大多數的人形機器人原型機笨拙不實用，舞台表現勝過現實功能，但多家新創公司仍持續努力，看好這些替代人類工作的機器人將是浩翰市場，可能會賣出數百萬、甚至數十億個。

Agility Robotics目前製造的倉庫機器人Digit，頭上裝置攝影機、配備了其他感應器、有動畫般的眼睛、軀幹實質上是發動機，手足俱全能拿起置物箱並搬動位置，已獲亞馬遜青睞，宣布要開始在倉庫測試使用。

Agility的競爭對手之一，Figure AI，也計劃從零售倉庫這種相對簡單的領域入手，目標是開發出可以「像iPhone一樣不斷迭代」的商用機器人，在全球出生率下降之際替人類工作。

Figure AI執行長Brett Adcock說：「人手不足所以市場巨大，如果能讓人形機器人去做人類不想做的工作，我們就能賣出數百萬個人形機器人，甚至數十億。」他的公司目前還沒有能上市的原型機，僅公布38秒長的人形機器人行走影片。

特斯拉執行長馬斯克也試圖通過該公司機器人部門打造名為Optimus的人形機器人，但去年現場演示時突然凸槌不動。與特斯拉在德州奧斯汀為鄰的Apptronik三個月前發布影片，其人形機器人Apollo似能走得比較遠。

雖然人形機器人研發投注了大量金錢、卻尚無明顯成效，但開發出網紅機器狗Spot的Boston Dynamics共同創辦人Marc Raibert指出，研發工作並非沿著直線前進，可協助製造出非人形機器人、但有其特徵且更功能更強大的新型機器人，處理箱子的速度更快、工作時間更長，還能在狹窄空間工作。

部分新創公司，例如位於加拿大卑詩省的Sanctuary AI，選擇先專注於提高人形機器人的手指靈活度，而非行走能力，因為認為最難解決的問題是「理解世界並能用手操縱世界」。該公司首款雙足機器人Phoenix已經能夠給貨架補貨、卸載貨車和操作收銀台。

Agility聯合創辦人兼執行長Damion Shelton預言，10或20年後，人形機器人將無處不在。

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