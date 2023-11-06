中國消費低迷 西方名牌下調銷售預期

中國近幾個月消費復甦又放緩，雅詩蘭黛股價1日大跌17%，觸及多年來低點。（路透）

中國去年解封新冠疫情限制後，消費者依然保持謹慎，只在今年春季旅行和其他服務性質的支出短暫爆發，近幾個月消費復甦又逐漸放緩。官方數據顯示消費者信心過去一年幾乎沒有改善，徘徊在歷史低點附近，而從奢華化妝品到高階手機，西方品牌正感受到中國消費低迷帶來的壓力。

華爾街日報報導，雅詩蘭黛(Estée Lauder)股價1日大跌17%，觸及多年來低點，旗下品牌M.A.C和倩碧(Clinique)等皆下調財年預期，部分原因便是中國市場高檔美容產品的銷售復甦緩慢，總裁兼執行長芙烈達(Fabrizio Freda)便指出雙十一購物節預售量無力。

雅詩蘭黛截至上周收盤股價依然低迷，該公司目前預計2024財年銷售額將較前一年下降2%至增長1%，此前目標是增長5%至7%。

蘋果2日表示全球銷售連續第四個季度下降；在其第三大市場－中國，銷售額季減2.5%至151億元，低於分析師預期。除了銷售成績不佳，蘋果還面臨更嚴格的政府審查、華為的激烈競爭。

但執行長庫克(Tim Cook)在投資 者會議上依舊試圖提振信心，稱銷售額受到匯率 波動的影響，且過去一年中國城市地區銷量前四名的手機型號皆是iPhone。

加拿大鵝 (Canada Goose)1日亦下調年度銷售預期，表示2024財年收入估計將在12億至14億加幣之間，低於此前預測的14億至15億加幣。財務長辛克萊(Jonathan Sinclair)在投資者會議上直言，中國環境對消費者經濟的影響仍然面臨一定挑戰。

中國近幾個月消費復甦又放緩，「加拿大鵝」下調年度銷售預期。（路透）

一些中國企業也感受到了壓力，在中國經營肯德基(KFC)、必勝客(Pizza Hut)和塔可鐘(Taco Bell)的百勝中國(Yum China)上周公布第三季業績未能達到預期，示警消費者需求下降。

由於中國各地房價持續下跌，導致許多家庭感到富裕程度降低；勞動市場面臨的壓力，特別是今年夏季青年失業率創下歷史新高，促使許多人縮減支出。這些趨勢促使更多消費者傾向於更便宜的選擇，讓更多本土品牌受益，而不是通常被認為更高檔的外國品牌。