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通用汽車讓步答應新合約加薪 UAW下一步特斯拉？

編譯莊瑞萌／綜合30日電
針對三家大車廠，UAW主席費恩領導的汽車工人罷工，全部成功，下一步針對非工會的汽車廠展開罷工，爭取權益。(美聯社)
針對三家大車廠，UAW主席費恩領導的汽車工人罷工，全部成功，下一步針對非工會的汽車廠展開罷工，爭取權益。(美聯社)

美國聯合汽車工會(United Auto Workers，UAW) 30日宣布，與通用汽車(General Motors)達成初步協議，工人將獲得加薪，為期六周針對三大巨頭車廠的罷工，到此告一段落；不過，專家認為，車廠增加的勞動成本，最後恐怕會轉嫁到車價上。

美聯社報導，UAW主席費恩(Shawn Fain)與通用30日達成的協議，與先前福特汽車(Ford)及斯泰蘭蒂斯集團(Stellantis)的協議類似，2028年4月合約到期時，工人薪酬調整將達到30%以上，一旦經過批准，工人將立即獲得11%的加薪。

分析師表示，協議可能會迫使車廠提高價格，而且此刻正值汽車業正從傳統引擎轉向電動車而大量耗費成本之際。密西根大學(University of Michigan)教授高登(Erik Gordon)說，「這三項協議凸顯出聯合汽車工會強大力量，以及車廠的疲弱。」

身為UAW 88年來第一位由工會成員直接選出的主席，費恩向工人訴求公司是敵人以及UAW會與公司對抗來反對工會體制。他並譴責企業貪婪、過高的CEO薪資以及工會與車商合作的制度，這次達成協議後，工會將得以向Tesla、本田汽車(Honda)與豐田汽車(Toyota)等非工會工廠召募新成員。

電動車大廠特斯拉。(美聯社)
電動車大廠特斯拉。(美聯社)

每日郵報報導，在宣布與通用達成協議之前，UAW表示計畫擴大談判對象，希望2028年的談判將是工會和「五大或六大巨頭」的談判。費恩說，「我們透過這次歷史性的合約勝利中最大的目標之一，就是要動員得比以往更好。」

上周曾通用表示，罷工每周約造成損失2億元。通用執行長巴拉(Mary Barra)稍早則前往工會位於底特律的總部簽署協議，不過，協議仍須由三家車廠14萬多名工會成員投票核准。

底特律韋恩州立大學(Wayne State University)商學系教授馬斯特斯(Marick Masters)認為，協議增加的數十億元成本勢必會迫使車廠從他處降低成本或提高價格。

福特稍早表示，協議將為每輛車增加850至900元的勞動成本。穆迪(Moody's Investors Service)研究則指出，合約最後一年時，斯泰蘭蒂斯每年勞動成本可能增加11億元、通用為12億元、福特則為14億元。

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