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誰是強生？ 參院共和黨人：不認識 沒見過

記者胡玉立／綜合報導
眾院新議長強生。(歐新社)
眾院新議長強生。(歐新社)

國會眾院在停擺22天後，終於選出了共和黨議長，參院共和黨人終於鬆了口氣，但包括參院共和黨領袖和資深議員在內的大多數共和黨參議員都表示，他們根本不認識新議長強生(Mike Johnson)，更遑論了解他了。

在被問到是否認識新上任的眾院議長、路易斯安納州共和黨籍眾議員強生時，參院第三號共和黨人、懷俄明州參議員巴拉索(John Barrasso)毫不思索地答說：「不認識。」他承認自己對強生的了解，是從「最近這一天從報紙和網路報導中讀來的」。

參院少數黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)向國會山報(The Hill)承認，他從未見過強生；參院共和黨二號參議員熊恩(John Thune)也表示，自己「不太了解他」，但過去「可能見過他」。

「我根本不認識他，」參議員朗德斯(Mike Rounds)則說：「這周我真的第一次聽到他的名字。」

這些答案既凸顯了強生的驚人崛起，也反映出過去這三周席捲眾院的混亂程度。

強生的任期剛邁入第四屆，他曾加入眾院司法委員會和軍事委員會，2019年成為共和黨研究委員會主席。就任議長前，他連任眾院共和黨會議(House GOP conference)副主席。

本周，強生將混亂的眾院共和黨會議團結起來，贏得議長木槌；在他之前的三位被提名者都沒能辦到。接下來還有更多艱鉅任務在等著他，包括與參院合作為政府提供預算經費、制定補充方案等等；但他的待辦事項清單還有另一項：了解兩黨參眾議員。

儘管參院共和黨高層對強生不太熟，但與他共事多年的人高度讚許他的政策專家角色，並讚揚他的職業道德，相信他具備在動盪時期成為有效領袖的能力。與強生同州的路州共和黨參議員卡西迪(Bill Cassidy)表示，「他顯然彌合了分歧，是個守信的人；持續出現並努力工作。這不就夠了嗎？」

▼可開啟影片字幕

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

共和黨 參院 眾院

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