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WSJ：哈瑪斯攻擊以色列前 500人赴伊朗受訓

編譯徐薏茹／綜合25日電
哈瑪斯武裝分子7日襲擊以色列之前，據信曾在伊朗接受作戰訓練。圖為哈瑪斯2015年的訓練場景。(美聯社)
哈瑪斯武裝分子7日襲擊以色列之前，據信曾在伊朗接受作戰訓練。圖為哈瑪斯2015年的訓練場景。(美聯社)

華爾街日報引述知情人士消息報導，哈瑪斯7日襲擊以色列之前的幾周，約500名哈瑪斯及巴勒斯坦伊斯蘭聖戰(Islamic Jihad)團體的武裝分子在伊朗接受作戰訓練，由伊斯蘭革命衛隊(IRGC)菁英聖城部隊(Quds Force)軍官領導。巴勒斯坦高級官員與伊朗伊斯蘭革命衛隊將領、菁英聖城部隊指揮官卡阿尼(Esmail Qaani)也參與訓練。

美國官員則表示，伊朗定期在伊朗與其他地點訓練武裝分子，但沒有跡象表明他們在襲擊以色列前進行大規模訓練；美國官員與知情人士表示，他們未收到資訊表明伊朗提供專門針對7日攻擊的訓練。

以色列軍方25日稱伊朗援助哈瑪斯及其他激進組織，以色列軍方發言人哈里加(Daniel Hagari)說：「戰前伊朗直接提供哈瑪斯資金、訓練、武器與技術援助，即使是現在，伊朗也以情報幫助哈瑪斯」。

以色列和美國試圖強調伊朗在支持哈瑪斯與其他敵視以色列組織方面發揮的作用，包括黎巴嫩境內真主黨(Hezbollah)，該組織與以軍在以色列北部邊境一直有零星交火。

但美國指出，沒有證據表明伊朗直接參與7日攻擊的策畫活動或批准過程。

華爾街日報引述哈瑪斯和真主黨高級官員的消息，報導菁英聖城部隊幫助策畫本次攻擊，並在10月2日與兩個組織領袖的會議上同意發動攻擊，敘利亞政府一名顧問及一名歐洲官員對於伊朗的涉入給出相同的報告。

田納西大學(University of Tennessee)伊斯蘭革命衛隊專家戈卡(Saeid Golkar)表示，伊朗長期以來在中東各地區為武裝分子提供訓練，包括加薩走廊武裝分子、在敘利亞作戰的阿富汗傭兵、黎巴嫩真主黨戰士、伊拉克什葉派部隊。他指出，這種攻擊行動若沒有真主黨和伊斯蘭革命衛隊的支持則很難達成。

2008年至2017年擔任美國伊朗最高情報官員的羅爾(Norman Roule)則表示，伊斯蘭革命衛隊長期以來介入該地區的訓練、資助與支持活動，但這並不代表伊朗指揮了7日的攻擊。

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