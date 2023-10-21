眾議長之戰 喬登3度敗陣 遭共和黨團撤銷提名

喬登第三次投票中仍敗下陣來，而且得票更少，共和黨決定撤銷他的議長提名，全部歸零。(Getty Images)

俄亥俄州聯邦眾議員 喬登(Jim Jordan)獲共和黨 提名角逐眾院 議長，全院表決卻三戰三敗，共和黨黨團20日在閉門會議表決通過撤銷喬登提名；眾院議長出缺以來雖然經歷戲劇化發展，但如今又回到前議長麥卡錫(Kevin McCarthy)3日遭罷免的原點。

眾議長出缺 又回到原點

眾院原訂19日進行議長選舉第三輪全院表決，但由於喬登票數明顯不足，投票順延一天。到了20日表決時，喬登支持票僅194票，比第一輪拿下200票、第二輪獲得199票還要少，追平眾院史上議長選舉同意票最低紀錄。

共和黨分歧嚴重 一團亂

喬登遭共和黨團撤銷提名，眾議長出缺以來經歷戲劇化發展，如今又回到原點。（歐新社）

美聯社報導分析，議長懸缺超過兩周仍無法解決，喬登三度表決接連敗陣的結果，讓身為多數黨的共和黨士氣低迷，內部歧見更加嚴重；共和黨眾議員對於如何整合派系、如何選出新任議長、如何讓眾院恢復正常運作，通通顯得束手無策。提名遭撤銷後，喬登對共和黨同志說：「我們把問題交給他們，他們則做出不一樣的決定。」

報導指出，共和黨派系相互指責，下一步該如何走則充滿諸多變數，越來越多共和黨眾議員毛遂自薦爭取當議長，但卻沒有人擁有足夠支持票數可以跨越217票當選門檻。沒有眾院議長的眾院，立法議程全面停擺。

麥卡錫：我們處境很糟

麥卡錫20日說：「我們現在處境非常糟糕。」

眾院多數黨領袖史卡利斯(Steve Scalise)則說，共和黨23日將「重新開始」，黨團會議將推舉新的議長候選人。

60歲的共和黨籍密蘇里州眾議員阿佛德(Mark Alford)是電視主播出身的新科國會議員，接受媒體訪問時對眾院亂象難掩憤怒與失望。他說：「我放棄原本的事業，來到這裡想為美國貢獻一己之力，想要重振我們的軍隊，讓政府開支得以控制，並且鞏固邊境，但現在我們卻是一團混亂。」

喬登第一輪表決時有20名共和黨同僚投反對票，第二輪反對票增加到22張，第三輪反對票則出現25張。民主黨推派人選傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)前兩輪表決都獲黨內同僚全力支持，票數均為212票，第三輪投票獲得210票。