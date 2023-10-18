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一帶一路峰會習近平、普亭會面 深化中俄「無上限」關係

編譯徐薏茹／綜合17日電
第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17日在北京舉行，中國國家主席習近平(右)歡迎與會的俄羅斯總統普亭。(美聯社)
第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17日在北京舉行，中國國家主席習近平(右)歡迎與會的俄羅斯總統普亭。(美聯社)

第三屆「一帶一路」國際合作高峰論壇於17、18日舉辦，俄羅斯總統普亭(Vladimir Putin)除將出席18日的開幕式等活動外，也將和中國國家主席習近平會面；本次北京之行為普亭提供難得的機會，與世界其他領袖會面並深化與中國的「無上限」關係。

這是自3月國際刑事法院(International Criminal Court)對普亭發出拘捕令以來，普亭的第二次出國訪問，本月稍早他曾前往吉爾吉斯。國際刑事法院對普亭發出拘捕令，要求成員國在普亭踏上其領土時逮捕他，而中國和吉爾吉斯都不是國際刑事法院成員國。

普亭17日會晤了匈牙利極右派總理奧班 (Viktor Orban)，這是自俄烏戰爭爆發以來，普亭首次與其他歐洲領袖會面；另外也會見了泰國總理賽塔(Srettha Thavisin)、蒙古總統呼日勒蘇赫。

在18日上午的開幕式前，中國國家主席習近平在17日晚間為出席的國際來賓舉行歡迎宴會，他強調，共建「一帶一路」追求的是發展，崇尚的是共贏，傳遞的是希望。在習近平主持的晚宴上，普亭與習近平握手合影，現場還有其他國家領袖。

俄羅斯入侵烏克蘭前幾周，習近平與普亭簽署承諾，宣布中俄建立「無上限」的雙邊夥伴關係，隨著西方國家為回應俄羅斯入侵烏克蘭而對俄實施嚴格的經濟制裁，中國已成為俄國最可靠的經濟與外交夥伴。

除了尋求對俄烏戰爭的支持外，作為「一帶一路」論壇最重要的嘉賓之一，普亭預計將持續讚揚中國的一帶一路倡議；他在16日接受中國官營媒體中央電視台(CCTV)訪問時就讚揚該計畫。

根據俄羅斯官方16日公布的紀錄，普亭向CCTV表示：「我們看到有些人認為中華人民共和國試圖控制某人，但我們看到的並非如此，我們只看到對合作的渴望。」

俄羅斯官方消息指出，普亭和習近平將於18日的論壇期間會晤。

卡內基俄羅斯歐亞中心(Carnegie Russia Eurasia Center)主任加布耶夫(Alexander Gabuev)表示，近來中俄兩國的外交交流日益增多，兩國的關係與國防合作也在加強，但中俄均能自給自足，因此不太可能形成全面的軍事同盟。

第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17日在北京舉行，中國國家主席習近平(右)歡迎與會...
第三屆一帶一路國際合作高峰論壇17日在北京舉行，中國國家主席習近平(右)歡迎與會的俄羅斯總統普亭。(歐新社)

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