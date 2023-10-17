伊州71歲房東殺死穆斯林男童 警：疑受以哈衝突刺激

伊利諾州71歲男性房東祖巴14日攻擊巴勒斯坦裔母子房客，釀一死一重傷。圖為民眾15日在凶案現場前放置玩具熊悼念受害男童。(美聯社)

以色列與哈瑪斯的衝突野宴美國引發仇恨犯罪 ，伊利諾伊州小鎮一對巴勒斯坦 裔母子遭到房東刺殺，被刺26刀的六歲男童傷重不治，媽媽也受重傷；案件發生後，拜登 總統發表聲明譴責仇恨犯罪，司法部也介入調查是否為仇恨犯罪。

16日在芝加哥附近一座清真寺，數百名穆斯林聚集哀悼這名男童，他的遺體被裝在一具白色小棺木裡，上面蓋著巴勒斯坦國旗，被舉著穿過擁擠的追悼的群眾。

美聯社報導，14日晚間，位於芝加哥西南方普蘭菲爾德鎮(Plainfield Township)，現年71歲男性房東祖巴(Joseph M. Czuba)疑似受到以哈衝突刺激，拿出軍刀猛刺一對巴勒斯坦裔母子房客，六歲男童法尤姆(Wadea Al-Fayoume)身中26刀送醫不治，其母32歲莎音(Hanaan Shahin)也被刺數十刀，目前仍住院治療。

警：兇嫌曾大喊「你們穆斯林都去死吧！」

警方透露嫌犯行凶前曾大喊：「你們穆斯林都去死吧！」(You Muslims must die)，威爾郡(Will County)警局辦公室公布聲明證實：「兇嫌係因被害人的穆斯林身分而痛下毒手，而且疑似受到以哈衝突刺激而犯案。」

伊利諾州71歲男性祖巴，14日持刀猛刺巴勒斯坦裔母子房客。(路透)

嫌犯被檢方以一級謀殺、一級謀殺未遂、兩項仇恨犯罪及以致命武器加重攻擊等罪名起訴，同時聯邦司法部也介入調查。

法尤姆的父親公開表示，希望此事成為「解決紛爭的一顆子彈」：「我以男童父親身分來此，我不是政治人物或宗教人士，我是因為兒子被殺才出面。」

死者法尤姆最近才剛過六歲生日，生前最喜歡足球和籃球運動。

伊利諾州6歲男童法尤姆，14日遭房東殺死。(美聯社)

美國-伊斯蘭關係協會(Council on American-Islamic Relations)執行董事瑞哈(Ahmed Rehab)將此案視為反穆斯林危機，並呼籲「千萬不要重蹈九一一事件覆轍」。

拜登譴責：拒絕一切仇恨

拜登在聲明中說：「被害人來自巴勒斯坦穆斯林家庭，他們來到美國追求的目標和我們一樣，就是要找到可以生活、學習和祈禱的避風港。」

拜登還嚴厲譴責仇恨犯罪：「我們必須團結起來，拒絕伊斯蘭恐懼症(Islamophobia)以及一切形式的偏執與仇恨，我多次重申，面對仇恨，我不會保持沉默，我們沒有模糊空間，任何仇恨犯罪在美國沒有任何容身之地。」