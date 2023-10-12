將四者等量齊觀 白宮擬額外撥款 援助以、烏、台、邊界安全

戰事不斷，白宮擬將援助以色列的撥款申請與烏克蘭、台灣和邊境掛勾。圖為台灣的街頭。（路透）

消息人士透露，拜登政府官員私下向國會議員表示，白宮正在籌畫的額外撥款要求中，將申請給以色列 、烏克蘭 、台灣及美墨邊界的資金，再呈國會批准，國家廣播公司新聞網(NBC News)11日報導，白宮此舉意味四件事的重要性等量齊觀。

四位消息人士為兩名國會官員、一位行政單位官員及一位國防官員。

政府官員另表示，要求增撥款項，是為了解決額外提供軍援給以色列、烏克蘭及台灣之後，五角大廈武器庫存的吃緊狀況，錢是要來製造更多武器。

同樣身陷戰火，烏克蘭首都基輔街頭螢幕出現大幅以色列國旗，顯示支持以色列的立場。（路透） 戰事不斷，白宮擬將援助以色列的撥款申請與烏克蘭、台灣和邊境掛勾。圖為台灣街頭民眾戴著支持烏克蘭的口罩。（美聯社）

拜登總統10日表示，國會復會，行政當局將要求國會議員們採取緊急行動，撥款滿足重大夥伴國的國家安全需求。

拜登的國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)10日表示，白宮預算管理局(Office of Management and Budget)正在草擬補充要求法案；蘇利文說，「一切需求的確切形貌，都會制定出來」。

白宮國家安全會議發言人柯比(John Kirby)11日在白宮記者會 表示，可能把一切資金需求合併，正在「積極對話之中」。

柯比表示，這些對話的細節目前還無法透露，也無法道出參照因數的內容，參照因數也還沒達成結論、未能決定，但政府正積極討論額外撥款。

白宮與一些重量級國會議員一直在討論把軍援烏克蘭與以色列掛鉤起來。眾院外交委員會主席麥考爾(Michael McCaul)表示，對於把軍援以色列、烏克蘭及台灣的包裹法案持開放態度，此外也增撥款項在美墨邊界安全。但一些眾院共和黨人反對這個構想。

代理國務次卿盧嵐(Victoria Nuland)、代理國防政策副次長貝克(Sasha Baker)、國家情報總監辦公室「任務整合」(Mission Integration)副主任穆爾(Morgan Muir)等政府官員本周已多次向國會進行簡報。