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黃仁勳：輝達以色列員工 被哈瑪斯綁架

以哈衝突／加薩平民逃離 美、以、埃擬設安全通道

編譯潘勛／綜合11日電
以軍持續空襲南部加薩走廊市區，報復哈瑪斯7日發動的突襲，巴勒斯坦平民無辜受害。圖為在加薩中南部加巴利亞市的民眾11日走在被炸毀的街道上。(Getty Images)
以軍持續空襲南部加薩走廊市區，報復哈瑪斯7日發動的突襲，巴勒斯坦平民無辜受害。圖為在加薩中南部加巴利亞市的民眾11日走在被炸毀的街道上。(Getty Images)

以色列可能由陸路進攻加薩走廊，回應哈瑪斯(Hamas)7日對以國的攻擊，拜登總統11日再與以國總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)通電，考慮設立安全通道，供加薩平民離開；國務院表示，至少有22名美國人在攻擊中喪生，另17人失蹤，其他美國人正設法逃離戰亂區，家人在以失聯的美國人則向華府求救。

美國廣播公司新聞網(ABC News)報導，白宮國安會發言人柯比(John Kirby)表示，拜登政府正與以色列、埃及積極討論設立人道走廊或採其他措施，但尚未有突破。

住在加薩的巴勒斯坦人目前逃離加薩走廊的唯一通道是由加薩南部的唯一走道拉法(Rafah)邊境站，進入埃及，但目前已經關閉。柯比表示，平民不應為哈瑪斯所作所為而受累，他們沒做錯事，美國會繼續支持設立安全通道。

以軍持續空襲南部加薩走廊市區，報復哈瑪斯7日發動的突襲，巴勒斯坦平民無辜受害。圖...
以軍持續空襲南部加薩走廊市區，報復哈瑪斯7日發動的突襲，巴勒斯坦平民無辜受害。圖為在加薩南部哈康育寧市的民眾11日抱著孩童屍體痛哭。(Getty Images)

加薩走廊遭到以軍報復性轟炸，一名兒童10日在空襲中受傷，鮮血直流，家人抱著急忙送...
加薩走廊遭到以軍報復性轟炸，一名兒童10日在空襲中受傷，鮮血直流，家人抱著急忙送醫。(路透)

國務卿布林肯(Antony Blinken)由華府前往以色列表達支持，談到安全通道一事表示，此事「很複雜」，美方將盡最大能力，他相信以國也會盡最大可能，確保平民不受傷害，但以國必須採取各項措施來防衛自己。

拜登警告伊朗「要小心」

路透(Reuters)報導，拜登11日警告伊朗「要小心」，美軍調動航母打擊群前往地中海東部，另加派戰機到該地區，就是要明確警告伊朗人。拜登與內唐亞胡通話時保證，更多軍援正在送往以國路上。

拜登及其團隊正設法想拯救任何可能遭哈瑪斯劫持的美國人質；國務院證實，在哈瑪斯攻擊時，至少22名美國公民被害、17人失蹤，這個數字還可能上升。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，白宮正準備向國會尋求額外款項，援助以色列、烏克蘭，同時確保台灣及美墨邊界安全。

今日美國報(USA Today)報導，44名來自田納西州曼菲斯市「聖派翠克天主教會」的美國人前往耶路撒冷城朝聖，不想遇著哈瑪斯7日攻擊以色列，諾博弗蘭卡神父(Dexter Noblefranca)名列其中，他表示沒想到竟會目睹戰爭，請信徒為他們平安返美、聖地和平、無辜的以巴平民祈禱。一行人因班機停飛，目前卡在以國。

其他家人在以國失蹤的美國家庭急著向華府求救，希望官方有所行動帶人回家；有些人乾脆自行前往搜救。美國官員表示，還在奮力判定失蹤者是被害，還是被劫持。

雙方死傷人數　資料來源／綜合外電及半島電視台
雙方死傷人數　資料來源／綜合外電及半島電視台

拜登 加薩 哈瑪斯

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