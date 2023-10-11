蔡英文雙十談話 北京批：改變不了統一大勢

國慶大典上，日華議員懇談會、立法院台日交流聯誼會隊伍經過看台時，立法院長游錫堃（左起）、蔡英文總統、副總統賴清德揮手致意。(記者曾原信／攝影)

中華民國總統蔡英文 在雙十國慶演說中提到願與北京 當局發展雙方可接受的互動基礎，強調和平是兩岸唯一選項；北京外交部發言人汪文斌10日反應強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割一部分，「無論民進黨 當局說了什麼，做了什麼，都改變不到台灣是中國一部分的現實，更改變不到中國必然走向統一的大勢。」

汪文斌在北京外交部例行記者會上問答時稱，當前台海和平穩定的最大威脅，是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力，謀獨挑釁。要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂，反對外部干涉，

中方學者受訪則指出，若迴避「兩岸同屬一中」這個政治基礎，任何期待或橄欖枝，都只是「空中樓閣」。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，並未從演說感受到「兩岸同屬一中」意涵，而這正是當前兩岸關係發展的最大癥結點。上海東亞研究所助理所長包承柯指出，就中方立場，只要接受九二共識、兩岸同屬一中，雙方就可以談。

國民黨立委李德維批評，蔡英文再用文青式語言說話，想迷惑台灣人，用同樣招數繼續騙，蔡總統當初喊出的維持現狀、台海和平，結果現在兩岸關係愈來愈糟，蔡英文永遠只有口號。

李德維指出，國際關係從來不是單方面的，蔡英文總統的國慶致詞演說是在放語言式的「搖頭丸」給民眾吃，蔡總統八前年曾說過，要維持現狀、台海和平，但執政近八年下來，全國皆可見，蔡的保證沒有達成。

民進黨立委邱志偉則認為，蔡英文總統重申兩岸維持現狀作為和平訴求，並盤點國家整體發展藍圖，維持一貫穩健風格。邱志偉說，蔡英文提到四個堅持，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，總結對兩岸關係的立場。未來不論誰當選總統，維持現狀並且不再走回九二共識的親中老路，應該是國際共識。任何有常識的人都知道，這時間還去跟北京交心，無疑都是與虎謀皮。