蔡英文雙十談話 北京批：改變不了統一大勢
中華民國總統蔡英文在雙十國慶演說中提到願與北京當局發展雙方可接受的互動基礎，強調和平是兩岸唯一選項；北京外交部發言人汪文斌10日反應強調，世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割一部分，「無論民進黨當局說了什麼，做了什麼，都改變不到台灣是中國一部分的現實，更改變不到中國必然走向統一的大勢。」
汪文斌在北京外交部例行記者會上問答時稱，當前台海和平穩定的最大威脅，是民進黨當局頑固堅持台獨分裂立場，勾連外部勢力，謀獨挑釁。要維護台海和平穩定，就必須旗幟鮮明地堅持一個中國原則，反對台獨分裂，反對外部干涉，
中方學者受訪則指出，若迴避「兩岸同屬一中」這個政治基礎，任何期待或橄欖枝，都只是「空中樓閣」。北京聯合大學台灣研究院副院長李振廣指出，並未從演說感受到「兩岸同屬一中」意涵，而這正是當前兩岸關係發展的最大癥結點。上海東亞研究所助理所長包承柯指出，就中方立場，只要接受九二共識、兩岸同屬一中，雙方就可以談。
國民黨立委李德維批評，蔡英文再用文青式語言說話，想迷惑台灣人，用同樣招數繼續騙，蔡總統當初喊出的維持現狀、台海和平，結果現在兩岸關係愈來愈糟，蔡英文永遠只有口號。
李德維指出，國際關係從來不是單方面的，蔡英文總統的國慶致詞演說是在放語言式的「搖頭丸」給民眾吃，蔡總統八前年曾說過，要維持現狀、台海和平，但執政近八年下來，全國皆可見，蔡的保證沒有達成。
民進黨立委邱志偉則認為，蔡英文總統重申兩岸維持現狀作為和平訴求，並盤點國家整體發展藍圖，維持一貫穩健風格。邱志偉說，蔡英文提到四個堅持，不挑釁、不冒進、在壓力下也不屈服，總結對兩岸關係的立場。未來不論誰當選總統，維持現狀並且不再走回九二共識的親中老路，應該是國際共識。任何有常識的人都知道，這時間還去跟北京交心，無疑都是與虎謀皮。
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