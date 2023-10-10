以巴衝突／哈瑪斯幕後總策畫疑為「客人」輪椅代步、長期遭追捕

哈瑪斯7日對以色列發動無預警的奇襲，圖為哈瑪斯武裝部隊擄獲了一輛以色列坦克。（美聯社）

巴勒斯坦 伊斯蘭激進組織哈瑪斯 (Hamas)7日向以色列 發動大規模攻擊後幾小時便發布影片譴責以色列及西方國家，而演講者據信便是哈瑪斯指揮官、整起突襲的幕後策畫穆罕默德·德伊夫(Mohammed Deif)，化名「客人」(Guest)，這也是他迄今為止最大膽、最致命的一次襲擊。

澳洲金融評論報(AFR)報導，德伊夫的化名「客人」，指的是巴勒斯坦武裝分子每天晚上為了逃避以色列追緝而在不同支持者家裡過夜的做法；幾十年來德伊夫一直受以色列追捕，20年前的一次空襲中差點喪命，他失去了一隻手臂和一條腿，只能坐在輪椅上。

但德伊夫有能力智取以色列軍隊，同時殺害士兵和平民，這為他贏得了巴勒斯坦武裝分子的尊敬。他已躋身巴勒斯坦最高領導層，超越了哈瑪斯同僚或法塔赫組織(Fatah，西方青睞的溫和派系)的競爭對手。

以色列7日遭到哈瑪斯從多點突襲，該行動據信已籌畫許久，以國的情報事前完全失靈。（歐新社）

據一位熟悉德伊夫安全文件的以色列官員透露，德伊夫原名穆罕默德·迪亞布·易卜拉欣·馬斯里(Mohammed Diab Ibrahim al-Masri)，出生於60年代加薩走廊南部的汗尤尼斯(Khan Younis)難民營。

認識德伊夫的人描述他安靜又緊繃，對巴勒斯坦各派的自相殘殺不感興趣，一心只想改變以色列與阿拉伯國家衝突的性質，且認為暴力是實現目標的唯一手段。德伊夫不僅是炸彈客，參與第一批初級火箭的製造，也是加薩地下隧道網路計畫的建築師，在哈瑪斯的卡薩姆旅(Qassam Brigades)迅速晉升。

加薩的阿茲哈大學(Al-Azhar University)政治學教授阿布薩達(Mkhaimar Abusada)指出，即使在此攻擊前，德伊夫已如同一個神聖人物，在哈瑪斯內部和巴勒斯坦人中都受到高度尊重，這次的最大規模行動更將使他成為「年輕人眼中的神」。

金融評論報報導指出，7日隱匿在陰影中演說的德伊夫稱：「鑑於針對我們人民的持續犯罪、鑑於占領我們土地的狂歡，及其摒棄國際法和決議、受美國和西方的支持，我們決定結束這一切…敵人需明白，他們不能不付代價而享樂。」