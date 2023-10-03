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虎媽蔡美兒病後反思 後悔當年對女兒發飆

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虎媽病後反思 悔當年對女兒發飆 「我不改變，她討厭我一輩子」

編譯徐薏茹／綜合2日電
虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)
虎媽蔡美兒演講談家長育兒之道。(Getty Images)

十多年前「虎媽的戰歌」(Battle Hymn of the Tiger Mother)出版轟動一時，作者耶魯大學華裔教授蔡美兒(Amy Chua)極端強硬嚴厲的教養方式引發許多討論，這本書引來廣泛議論，「虎媽」成為極度嚴格且咄咄逼人家長的代名詞。

蔡美兒禁止女兒在外過夜，規定成績不能低於A，每天練習樂器需達六小時，無法做好時便威脅要燒掉女兒的填充玩具，有人說她是「地球上最糟糕的母親」。然而五年前，經歷一場大病後，虎媽開始反思自己的教育方式。

醫師告訴蔡美兒，她一度差點喪命，躺在床上動彈不得時，她開始思考人生，「我心想：天啊，如果我真的死在醫院，我應該對我女兒說那些沒說出口的話，像是『我非常以妳們為榮，我希望妳們了解，雖然我總是過分批評、尋找錯誤，但妳們遠比我更有天賦和才華，妳們超越了我最瘋狂的期望』。」

虎媽笑稱：「這根本不是我說話的方式！」

蔡美兒相信實現卓越成就能帶來很多好處，並且很高興向孩子灌輸毅力的觀念，「但我更後悔的是我對他們說過的那些嚴厲的話，以及對她們發飆。」

之後她花了約一年時間康復，「我不是一個溫和、深思的人，但因為病得很重，真的讓我思考生命中重要的事，我也記得女兒說過：『妳現在好多了，為什麼妳不能一直保持這樣就好？』」。

現在虎媽的家庭比以往任何時候都還要緊密，而優秀的兩個女兒蘇菲亞(Sophia)和露露(Lulu)繼續證明，也許虎媽式教育真的有用。

露露同意現在的母女關係遠比青少年時期時還緊密，但也認為成長期間對她的要求代表她經歷了「龐大的壓力」，並在這一過程失去部分童年時期的純真。

聽到露露這麼說，虎媽承認確實有點痛苦，「在某個時刻我與露露吵得不可開交，最後我寫了這本書，純粹是因為我們處在一個危機關頭，我心想，天啊，如果我不改變，她會討厭我一輩子，我會失去她，所以我決定向後退。」

教育 耶魯大學 華裔

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