水淹紐約╱3大機場共約上千航班停飛、延誤
洪水導致紐約周邊三大機場多數航班延誤或取消，不僅逾千架班次延誤、停飛，降雨量也打破75年來紀錄，可說是「最濕的一天」。
拉瓜地亞機場 嚴重積水
紐新航港局(Port Authority)29日稱拉瓜地亞機場A航廈因洪水而關閉，乘客將被送往更大的C航廈，美東時間29日下午3點前所有從A航廈起飛的精神航空(Spirit Airlines)航班均被取消。當局表示機場工作人員在監控跑道、道路和航廈，並於必要時調整交通，如果需要還將啟動抽水機排除積水。
與拉瓜迪亞機場相比，甘迺迪機場受到的影響較小，但依然警告「天氣狀況導致航班中斷，旅客需向航空公司確定航班狀態。」
15小時內降雨達7.88吋
國家氣象局(National Weather Service)報告顯示，29日成為自1948年以來，甘迺迪國際機場最濕的一天，15小時內降雨達7.88吋，超過了此前7.8吋的紀錄。
新澤西的紐瓦克自由國際機場 (Newark Liberty International Airport)也遭受洪水波及，出現長時間的航班延誤。
平均至少延誤逾3小時
據航班追蹤網站FlightAware，截至美東時間29日下午6點拉瓜地亞機場有近400架航班延誤、300架航班取消；甘迺迪國際機場有400多架航班延誤、另200多班取消；新澤西的紐瓦克自由國際機場(Newark Liberty International Airport)則有300多架航班延誤、九航班取消。
聯邦航空管理局(Federal Aviation Administration，FAA)表示平均延誤三個多小時，所有三個機場的地面延飛預計將持續到29日深夜。
據國家氣象局(National Weather Service)，甘迺迪機場29日打破1948年開始紀錄以來的最高降雨量，在15小時內達到7.88吋，超過了先前的記錄7.8吋，也超過了1960年唐娜颶風(Hurricane Donna)帶來的5.83吋降雨量。
國家氣象局亦於29日晚上向曼哈頓、史泰登島(Staten Island)、布碌崙(布魯克林)和新州部分地區發出閃洪(flash flood warning)警報。
過半地鐵全線或部分停運
陸路交通方面，多個地鐵站漏水，車站淹成一片汪洋。29日紐約全市過半地鐵線路全線或部分停運，包括B/G/W全線停運，1/2/3/4/5/6/E/D/F/L/N/Q部分停運，7/A/C/M/J/Z/R出現延誤。路面交通也受到影響，北線鐵路(Metro North)停運，FDR快速路積水，不少車主汽車輪胎被淹卡在路中央。
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