難逃關門 政府通知聯邦員工3天內不再發薪
眾院共和黨上周敲定了一項稱為「持續撥款決議案」(continuing resolution)的短期開支法案，然而大約十名共和黨人堅決反對任何短期支出協議；眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)28日亦說雖然眾院共和黨人很難在替代方案上達成共識，但他也不會接受參院法案，政府停擺似乎已箭在弦上，聯邦員工已接獲通知，三天內不再發薪。
美聯社報導，參院正通過一項兩黨措施，將在11月17日前為政府提供資金，包括60億元烏克蘭援助、60億元美國救災基金等；同時，眾院也準備好投票十多項年度支出法案中的四項，這些法案為各個機構提供資金，雖然可能性不大，但麥卡錫預測會達成協議。
麥卡錫依舊強調眾院有發言權，不會接受並屈服於參院的決定。他承認眾院共和黨內部存在分歧，並表示成員們使撥款法案難以通過，但他仍嘗試與反對派合作，找到大家都能接受的中間點。
佛羅里達州共和黨眾議員蓋茨(Matt Gaetz)是反對派中最直言不諱的人，威脅如果麥卡錫依靠民主黨幫助通過持續撥款決議案，他將發起投票罷免麥卡錫的議長職務，而其他幾名反對派也表態可能支持。
國會自1997年以來一直無法在參眾兩院按時通過所有12項撥款法案，眾院保守派人士認為這導致聯邦政府支出遠超收入，造成國家赤字不斷膨脹；程序失敗就是這些共和黨反對派堅持抵制任何權宜之計的原因。他們指責麥卡錫繼續走老套的支出法案，而且還違背他今年為了獲得議長職務而做的承諾。
蒙大拿州共和黨籍眾議員羅森戴爾(Matt Rosendale)稱他一直非常反對持續撥款決議案，因這不是為政府提供資金的方式，只是「延長前眾院議長裴洛西的支出和拜登總統的政策」。「我已經投票反對他們兩年了，現在更不會支持。」
政府關門迫在眉睫，聯邦官員重新制定藍圖以幫助削減龐大的官僚機構，只保留最重要的職能。一些聯邦項目如社會安全局和郵政不會受到影響，因為資金來源不在年度撥款程序內；許多其他部門可能無法運作，如公園和護照辦公室關閉，也恐影響聯邦住房、食物和醫療援助。
上一則
政府關門有何切身影響？糧食補助減 紅藍卡、社安金客服慢
下一則
FB留言