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拜登火力全開：川普再掌權將顛覆憲法

記者顏伶如／綜合報導
共和黨籍國會眾議員28日發動對拜登總統的彈劾調查，但共和黨籍參議員表示無意願配合，認為彈劾案會讓共和黨受傷，且拜登遭到定罪、去職的機率幾乎為零。圖為拜登當天在亞利桑納州出席活動。(美聯社)
共和黨籍國會眾議員28日發動對拜登總統的彈劾調查，但共和黨籍參議員表示無意願配合，認為彈劾案會讓共和黨受傷，且拜登遭到定罪、去職的機率幾乎為零。圖為拜登當天在亞利桑納州出席活動。(美聯社)

拜登總統28日在亞利桑納州坦佩(Tempe)演說中對前總統川普發表嚴厲批評，指控川普煽動暴力、獨斷專權，他打算明年贏得大選重新執政，將顛覆憲法。這一波針對川普而來的最新攻勢，獲得反川派人士肯定。

紐約時報分析，這是拜登幾個月來對川普最直白的譴責，把川普形容成正在壯大的獨裁者，對美國民主基本信念毫無忠誠，受到仇恨與想要報仇的欲望所驅使。拜登通常很少點名川普，但此次火力全開，警告川普若再度執政，將出現哪些嚴重結果。

拜登說：「這是可怕的想法，這個總統凌駕於法律之上，權力無極限。」

拜登指出，川普曾說憲法賦予他當總統時「想怎麼做，就怎麼做」，但不曾聽過有總統拿這種說詞來開玩笑。拜登說，川普行事並不是以憲法為準則，也不是以為美國人民服務的信念與誠信為依歸，而是基於復仇，想要以牙還牙。

拜登舉例說，川普日前放話說，一定會讓敵人付出代價，指控國家廣播公司(NBC)「叛國」，還說即將卸任的參謀首長聯席會議主席密利(Mark Milley)應該被處死。

拜登也說，川普盟友正在計畫各種計謀，企圖侵犯主要政府機關的獨立自主，撤換絕大多數政府高層文官，以便安插川普心腹出任資深政府官員職位。

拜登形容川普企圖奪權、集權、濫權，清算且關閉重要機關，散布陰謀論，透過謊言獲利並把持權力，用各種手段分化美國，煽動群眾使用暴力對付冒險保護美國人民安全的人，身為美國人民的基本精神遭到武器化對待。他說：「讓美國再度偉大(MAGA)陣營不僅威脅實體的民主機構，還威脅了美國精神。」

紐約時報分析，拜登如今強烈抨擊川普，代表著競選策略出現改變。過去幾個月來，拜登發言大多以凸顯政績為主，對於共和黨2024年總統初選則刻意忽略。然而，拜登一再強調「拜登經濟學」(Bidenomics)成效，並沒有讓低迷的施政滿意度獲得提升。民調顯示，多數受訪選民對於拜登年事已高感到擔心。

拜登 川普 紐約時報

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