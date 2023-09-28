無視政府關門 共和黨寧背罵名 少數極右眾議員恐採焦土策略

臨時預算協商遲未有結果，聯邦政府眼看就要暫時關門，主要卡在眾院共和黨以眾議員蓋茲(左，佛州)在內少數極右眾議員的阻撓。圖為今年1月眾院共和黨推舉眾議長時，角逐議長職位的麥卡錫(右)遭到蓋茲為主的黨內嚴重挑戰。(美聯社)

華盛頓郵報分析，共和黨 如今面臨的主要政治問題就是，整個黨被一些不在乎能否獲得普遍選民支持的人所操弄著，從前總統川普到極右派陣線眾院 自由黨團(House Freedom Caucus)以及保守派網紅都包括在內，這群人物深深吸引共和黨基本盤的同時，對於能否真正贏得選舉、能否維持政權，則表現出無所謂的態度，聯邦政府恐將關門正是活生生的實例；某些共和黨人甚至非常樂意背負罵名 。

經濟學人(Economist)與YouGov民調機構27日公布最新聯合民調顯示，29%美國成年人受訪指出，政府關門 要怪共和黨眾議員，另外14%說要怪民主黨眾議員，13%受訪者說要怪拜登總統。有32%受訪者回答說，共和黨與民主黨應各打五十大板。

報導指出，這次政府關門危機與過去不同之處在於，並不是眾院、參院對彼此提出的預算案版本看法分歧，而是共和黨居多數的眾院，竟然無法通過任何法案。雖然9月30日會計年度截止期限前，還有機會出現情勢轉變，但到目前為止，就連通常可以順利表決過關的提案，共和黨一些眾議員都卡關。

共和黨版本的預算案要在眾院通過，只有五票的跑票空間。共和黨籍眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)不願與民主黨合作，結果就是少數極右派共和黨眾議員如果決心採取焦土策略，政府關門危機恐將成真。

參院26日出手嘗試打破僵局，讓問題變得更加複雜。參院共和黨領袖麥康諾(Mitch McConnell)說，不願捲入共和黨正在運作的政府關門風波。26日表決中，47名參加投票的共和黨參議員裡，28人與民主黨站在同一陣線，通過參院版本的短期預算法案。兩相對照之下，任何提案在眾院都無法通過的事實，變得更加醒目。

川普24日在社群平台發文對共和黨喊話，如果無法達到大砍預算的目的，乾脆讓政府關門。川普還說：「誰當總統，誰就會被怪罪」。

共和黨籍佛州聯邦眾議員蓋茨(Matt Gaetz)上周則說，政府關門絕對要怪麥卡錫。

▼政府真的周日要關門？

影片來源：世界新聞網 一洲焦點