邊界直擊 執法人員拉開鐵網助無證客入境 圍牆形同虛設

來自委內瑞拉的29歲無證客烏賓那，24日直接翻過用做阻隔邊界的貨櫃，從墨西哥非法進入德州伊格帕斯市，希望能留在美國。(Getty Images)

據每日郵報(Daily Mail)報導，目前在德州 和墨西哥 邊境，聯邦人員出於人道精神，對於非法入境的老弱婦孺，幾乎是睜一隻眼、閉一隻眼；慈善機構則花費數百萬元將大批無證移民送往其他地方安置。

每日郵報24日報導，在德州邊境一群非法移民 翻越河岸邊的貨櫃圍牆，並以接力方式保護嬰兒和孕婦，拉開原來用於防衛邊界的鐵絲網，以免被鐵絲網刺傷，竟有一名身穿制服的聯邦人員趕來協助，而駐守在附近的執法人員對於這種偷渡行徑則視若無睹。

每日郵報記者前往德州和墨西哥長達1300哩的邊界，進行近一周實地採訪報導，發現沿著格蘭德河(Rio Grande River)河岸，以大型貨櫃拼湊的邊境圍牆形同虛設，也讓白宮吹噓的移民政策淪為笑話。

墨西哥犯罪集團經常利用兒童為餌，甚至冒充家長來博取聯邦移民官員同情，德州邊境伊戈帕斯市(Eagle Pass)聯邦執法人員科多瓦(Rene Cordova)無奈表示：「我們要關心那些被剝削的孩子們，但我們連他們父母親是誰也不知道。」並坦承：「我們面臨危機，但我不在乎聯邦政府說什麼。」

據統計，光是8月就有約9萬1000人以家庭為單位，從墨西哥邊境非法入境德州，超過川普政府移民危機最高紀錄8萬4486人，科多瓦表示：「墨西哥毒販和偷渡集團知道我們不會拆散家庭，所以利用這一點，抱走孩子、拿走偷渡客的財物。」

報導指出，無證客入境後，除了一小部分人會被驅逐，通常經過簡單盤查，皆可順利過關，隨後被會送往慈善機構暫時安置，再由慈善機構負責安排巴士和飛機，將他們送往其選擇的目的地，等候出庭時間日。

聖安東尼奧市(San Antonio)一家天主教慈善機構獲得數千萬元捐款，提供無證客吃住和法律諮詢協助，執行長費南德茲(Antonio Fernandez)接受每日郵報採訪時表示，今年為安置無證客的交通開銷高達3000萬元：「我們幫助每個人前往最終目的地，這就是我們要做的事。」