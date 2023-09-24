偷渡「利潤」驚人… 毒梟、人蛇搶賺 美墨邊境大亂

美墨邊境無證移民湧入，有的小鎮單日入境近8000人，令邊境管理人員疲於奔命。圖為無證移民從格蘭德河泅渡進入德州境內。(Getty Images)

拜登政府5月實施針對無證移民的新政策，只在初期遏抑無證移民人數，之後非法入境人數反超以前，美墨邊境兩邊的庇護所早已被擠爆，混亂的局面讓犯罪集團有機可乘，墨西哥 當局擔心敵對犯罪集團之間，為爭奪利潤 豐厚的毒品及人口走私，隨時引發新的暴力事件。

自8月中以來，在邊境被拘留的無證移民人數不斷上升，德州小鎮艾爾帕索(El Paso)以及其他過境口岸，邊境巡邏警察在8月逮捕9.1萬人，創下新紀錄。

一批又一批的無證移民湧到墨西哥邊境小鎮華雷斯(Ciudad Juárez)準備越境，對面的艾爾帕索則不斷展開逮捕行動，聯邦海關及邊境保護局(CBP)表示，僅在23日一天，就有超過7500人沿著美墨邊境到來。

墨西哥奇瓦瓦州人口委員會指出，未來幾天扺達華雷斯的人數還會增加。

艾爾帕索庇護所早已爆滿。為了應對這個情況，CBP宣布，將埃爾帕索與德州另一小鎮伊戈帕斯(Eagle Pass)這兩個官方過境點的人手重新調配，同時關閉伊戈帕斯一座連接美墨的橋梁及鐵路，力圖阻止無證移民。

艾爾帕索郡法官里薩馬尼戈(Ricardo Samaniego)過去一星期多次與國土安全部高級官員對話，為最新一波無證客浪潮做好準備。

他說，由於利潤豐厚，導致人口走私產業蓬勃發展，犯罪集團愈來愈多參與運送無證移民前往美墨邊境分一杯羮。

CBP表示，艾爾帕索與華雷斯的犯罪組織不斷散布謊言，鼓勵無證移民到來，但重申邊境不會開放給非法移民 。

美國駐墨西哥官員估計，人口走私行業每年利潤遠超75億元、利潤如此巨大，自然引來犯罪團伙爭奪控制權，還有一個就是這是一條運毒的熱門路線。

華雷斯的犯罪集團長期以來利用這條主要走廊走私毒品，現在還走私人口。 警方表示，當地最少有五個犯罪集團La Linea、Barrio Azteca、Mexicles、Artists Assassins及Sinaloa Cartel，最近幾周就為了爭奪無證移民而爆發槍戰。