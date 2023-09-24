再創歷史新高 8月無證移民逾30萬人 拜登政府燙手芋

8月在美墨邊界截獲的無證移民逾30萬人，再創歷史新高。無證移民議題在2024年總統大選前已成拜登政府的燙手山芋。圖為從格蘭德河越境進入德州邊境的無證移民。(美聯社)

據國土安全部最新統計，僅今年8月就有超過30萬無證移民非法入境美國，打破過去的單月紀錄，其中包括在南部邊境逮捕的18萬名偷渡客 ，人數比7月暴增36%，成為拜登 政府的燙手山芋。

非法入境暴增成拜登難題

國土安全部長梅奧卡斯(Alejandro Mayorkas)數個月前，還信誓旦旦表示南部邊境偷渡人數減少，宣稱是拜登政府的移民政策奏效，但是8月非法入境移民人數創下歷史新高，達30萬4162人，超過去年12月的30萬2412人，對比2020年8月前總統川普任內，非法移民 僅有6萬5707人，不到拜登政府四分之一人數。

而且拜登政府擴大接納移民，8月有12萬1781位無證移民入境，其中逾5萬人避開南部邊境，直接從機場和港口入境，並快速分散至國內各地安置；其中來自宏都拉斯、薩爾瓦多和瓜地馬拉約有8萬無證移民，是兩年來最多人數，同時邊境還湧入超過3萬7000名委內瑞拉非法移民。

偷渡客六成是兒童青少年

值得注意的是，全家大小自南部邊境偷渡的人數激增；據統計，8月有9萬3108名家庭成員非法入境，打破2019年5月紀錄；而且沒有父母陪同的兒童、青少年偷渡人數超過10萬6000人；在邊境被捕的非法移民有六成是兒童和家庭成員。

所幸邊境執法人員在這波偷渡潮中，及時逮捕到恐怖觀察名單五名可疑人士，聯邦海關及邊境保護局(CBP)代理局長米勒(Troy Miller)表示：「海關及邊境保護局持續保持警戒，防堵犯罪組織偷渡致命性毒品，危害美國社會。」

共和黨擬彈劾國安部長

眾院國土安全委員會主席、共和黨籍眾議員格林(Mark Green)對於國土安全部的邊境政策相當不滿，並點名梅奧卡斯是引發邊境危機的始作俑者，他表示：「再多的藉口也無法改變事實，國人正面臨史上最嚴重的邊境危機，因為梅奧卡斯開放邊境，破壞國土安全並危及國人安全。」因此國土安全委員會將針對梅奧卡斯展開調查，不排除提出彈劾。