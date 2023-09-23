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麥卡錫向右派低頭 國防開支法案剔除「援烏」

編譯盧炯燊／綜合22日電
眾院議長麥卡錫為避免政府停擺，宣布把具爭議性的3億元烏克蘭軍援從國防部預算中抽出，單獨表決。(Getty Images)
眾院議長麥卡錫為避免政府停擺，宣布把具爭議性的3億元烏克蘭軍援從國防部預算中抽出，單獨表決。(Getty Images)

共和黨籍國會眾院議長麥卡錫未能擺平黨內保守派，在五名強硬派共和黨人及部分民主黨人反對下，再度否決他提出的國防開支法案辯論程序；面對黨內保守派的壓力，麥卡錫表示會將法案內的援助烏克蘭部分抽起，好讓法案先行通過，至於援助烏克蘭則另外表決。

國會眾議員是以216票反對、212票贊成下，以四票之差無法就這個8680億元國防撥款法案舉行程序性辯論，更遑論就法案投票。

共和黨強硬派反對的主要原因是法案包括對烏克蘭的援助，他們對拜登政府不斷援助烏克蘭早已不滿，而這個撥款法案裡就包括3億元用於援助烏克蘭。

有線新聞網(CNN)指出，國防開支法案向來獲兩黨支持，如今連程序性投票也不獲通過，顯示即使是一般沒有爭議的議題，也成為共和黨黨內對抗的工具。

其中一個投反對票的更是麥卡錫的親密盟友、來自喬州的格林(Marjorie Taylor Greene)，她表明反對再提供額外援助給烏克蘭。

在麥卡錫作此宣布後，格林在社媒平台X(前為推特)直播，聲稱若取消對烏克蘭的援助，就會支持這個法案。

格林又暗批麥卡錫，指領導層花了這麼長時間才抽走這筆資金，實在「令人沮喪」，說讓她沮喪的是本來可以通過撥款的，但浪費了整整一星期時間。她強調「國防撥款法案永遠不應為烏克蘭的代理人戰爭提供資金」。

對麥卡錫來說，未能辯論國防撥款法案是個打擊，他一直希望在9月30日政府停擺最後期限前，至少須通過一份持續撥款決議案(continuing resolution)，但眾議員21日投票後已紛紛回家度周末，下周才會返回國會，讓在月底前通過開支法案的可能性更加渺茫。

烏克蘭 麥卡錫 共和黨

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