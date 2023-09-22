我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登又出醜…差點撞倒巴西國旗 還沒跟魯拉握手就離場

南加華人超幸運 1周2中勁球3獎

解放軍機擾台 WSJ：測試美反應能力 不再只是威嚇台灣

記者張聲肇／綜合報導
華爾街日報報導指解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。圖為解放軍殲15戰機。（圖截取自央視）
華爾街日報報導指解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。圖為解放軍殲15戰機。（圖截取自央視）

中國擾台軍機數量迭創單日新高，中共官媒卻未大肆嚷嚷，華爾街日報引述台灣官員和國防專家說，解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。

報導引述專家指出，中國軍方正在嫻熟其繞台行動能力，擊破島嶼的天然屏障優勢，以便有朝一日入侵台灣時，阻斷前來救助台灣的美軍。

本周初台灣軍方發現，共103架解放軍機在台灣四周活動，打破最近的紀錄，其中40架闖入台灣的防空識別區。翌日，55架次解放軍機飛近台灣本島。本月初，一艘中國航空母艦和20多艘戰艦組成罕見龐大的戰鬥群，從台灣東南外海航進西太平洋。

值得注意的是，愈來愈多Y-20運輸機和空中加油機伴隨戰鬥機，在東台灣外海巡迴演練，分析家說，這表示解放軍決心提升戰鬥機長距離作戰的能力。

報導指出，台灣中央山脈南北向，西部易守難攻，台灣軍方把重兵放在東部，目的就是能夠撐久一點，等候美軍馳援。台灣四周的美軍會讓入侵台灣的解放軍綁手綁腳，因此人民解放軍要攻台，先要能夠阻擋美軍馳援，此一戰略稱為「反介入／區域拒止」(anti-access/area denial)。

華府獨立軍事分析家路易斯(Ben Lewis)說，解放軍「愈來愈像樣，我認為這類演習多少可以證明，他們確實想要(阻斷美軍介入)。」

台灣國防部發言人孫立方說，台灣當然要研究解放軍可能行動路徑與計畫，好提出「適當的回應措施。」「解放軍軍機愈靠近台灣，我們的反制措施就愈強烈。」

台灣軍方也發覺，愈來愈多解放軍戰鬥機和無人機在台灣東側活動，顯示解放軍正在擴大包圍台灣的能力。國防安全研究院主任研究員沈明時(Shen Ming-shih，音譯)說，台灣最先進的F-16V戰鬥機群本來可安置於花蓮、台東附近的基地，解放軍能力擴大後，可繞到東岸，直接攻擊這些基地。台灣「國家政策基金會」研究員揭仲說，空中加油演練的目的在此。

華爾街日報報導指解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。圖為...
華爾街日報報導指解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。圖為台灣F-16V戰機(左)監控解放軍機。（台灣國防部提供）

解放軍 華爾街 國防部

上一則

212：216…麥卡錫讓步沒效 眾院國防支出法案表決未過

下一則

彭博：我死後 「慈善基金會」將繼承價值數十億美元公司

延伸閱讀

台國防部長驚爆「最近敵情異常」 強調都在掌握中

台國防部長驚爆「最近敵情異常」 強調都在掌握中
不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓

不滿習近平整肅軍隊 解放軍元老北戴河沉默施壓
美軍兩艘無人艦抵日本 首度部署西太平洋

美軍兩艘無人艦抵日本 首度部署西太平洋
台國防部2度點名監偵解放軍地面部隊 福建解放軍有異常

台國防部2度點名監偵解放軍地面部隊 福建解放軍有異常

熱門新聞

念大學要有投資報酬的考量。圖為一名大學畢業生戴著貼有「謝謝爸媽」字樣的學士帽。(路透)

哪所大學投報率最高？ 前2名畢業2個月就可賺回學費

2023-09-19 02:25
全國約六分之一人口年齡超過65歲，其中56%的老人需要長期照護，但是無論聯邦醫療保險或醫療補助計畫都無法提供足夠的長照服務。（Getty Images）

退休族財力不足 紅藍卡和白卡保障有限 優雅老去更難了

2023-09-18 11:40
正在等待相關人員帶領前往庇護所的無證客。（Getty Images）

紐時分析：紐約面臨的無證客危機 為何洛杉磯能躲過？

2023-09-19 09:32
前總統川普長子小唐納的X帳號20日遭到駭客攻擊，發布一系列假推文。（截自紐約郵報）

川普長子X平台震撼宣布「父親已死」 發言人急澄清

2023-09-20 21:40
圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
社會安全署指出，已向數百萬人發出超付通知函，他們須繳回多拿的款項；若不交回超領款項，社安金恐遭停發，或從工資、退稅中扣除。(路透)

社安金超付216億待追討 數百萬人須繳回 拒交恐遭停發

2023-09-20 12:44

超人氣

更多 >
影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證

影／這機場安檢員也爆偷旅客300美元 試圖吞鈔票滅證
紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

紐約滿載高中生巴士 I-84公路翻車 2死逾40傷

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌

被坑？日客遊新加坡吃頓飯要價近千美元 餐廳揭畫面反駁還端活蟹上桌
中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年

中國申請爆量 赴美國B類簽證 面談要等半年
南加405號公路清晨堵成光河 原因是...

南加405號公路清晨堵成光河 原因是...