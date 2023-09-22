解放軍機擾台 WSJ：測試美反應能力 不再只是威嚇台灣

華爾街日報報導指解放軍演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。圖為解放軍殲15戰機。（圖截取自央視）

中國擾台軍機數量迭創單日新高，中共官媒卻未大肆嚷嚷，華爾街 日報引述台灣官員和國防專家說，解放軍 演練的目的不再是威嚇台灣人民，而在測試美軍的反應能力。

報導引述專家指出，中國軍方正在嫻熟其繞台行動能力，擊破島嶼的天然屏障優勢，以便有朝一日入侵台灣時，阻斷前來救助台灣的美軍。

本周初台灣軍方發現，共103架解放軍機在台灣四周活動，打破最近的紀錄，其中40架闖入台灣的防空識別區。翌日，55架次解放軍機飛近台灣本島。本月初，一艘中國航空母艦和20多艘戰艦組成罕見龐大的戰鬥群，從台灣東南外海航進西太平洋。

值得注意的是，愈來愈多Y-20運輸機和空中加油機伴隨戰鬥機，在東台灣外海巡迴演練，分析家說，這表示解放軍決心提升戰鬥機長距離作戰的能力。

報導指出，台灣中央山脈南北向，西部易守難攻，台灣軍方把重兵放在東部，目的就是能夠撐久一點，等候美軍馳援。台灣四周的美軍會讓入侵台灣的解放軍綁手綁腳，因此人民解放軍要攻台，先要能夠阻擋美軍馳援，此一戰略稱為「反介入／區域拒止」(anti-access/area denial)。

華府獨立軍事分析家路易斯(Ben Lewis)說，解放軍「愈來愈像樣，我認為這類演習多少可以證明，他們確實想要(阻斷美軍介入)。」

台灣國防部 發言人孫立方說，台灣當然要研究解放軍可能行動路徑與計畫，好提出「適當的回應措施。」「解放軍軍機愈靠近台灣，我們的反制措施就愈強烈。」