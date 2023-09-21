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聯合國討論氣候變遷 最大汙染國美中未受邀

編譯潘勛／綜合20日電
聯合國秘書長古特瑞斯20日邀集重要政、商界領袖出席紐約「聯合國氣候雄心峰會」，僅邀請對對抗氣候變遷有貢獻的個人、組織及國家代表等36人與會並發表演講，美國、中國、英國等都未被邀請。(Getty Images)
聯合國秘書長古特瑞斯20日邀集重要政、商界領袖出席紐約「聯合國氣候雄心峰會」，僅邀請對對抗氣候變遷有貢獻的個人、組織及國家代表等36人與會並發表演講，美國、中國、英國等都未被邀請。(Getty Images)

聯合國秘書長古特瑞斯(Antonio Guterres)20日邀集重要政、商界領袖集會，目標是為11月29起舉行的聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議(COP28)造勢，但並未邀請全球最大汙染排放的中國及美國，連COP28主辦國阿拉伯聯合大公國(阿聯酋)也沒受邀；古特瑞斯批評化石燃料利益方「貪婪赤裸」。

美中缺席讓氣候變遷志士憂心，這代表COP28舉行前，改革會進展遲緩。肯亞總統魯托(William Ruto)敦促各國創設化石燃料交易全球稅、對航空及海上運輸排汙、金融交易課稅，籌集數兆美元資金；魯托表示，非洲及開發中世界不該等著已開發世界的施捨、發善心。

路透報導，古特瑞斯舉辦「氣候雄心峰會」(Climate Ambition Summit)，由呼應古特瑞斯主張、「提升」全球氣候行動的國家領袖擔綱主講，例如巴西、加拿大、歐盟、巴基斯坦、南非及吐瓦魯領袖；但美、中、阿聯酋領袖均未受邀。

COP28自11月29日在阿聯酋首都杜拜起舉行兩周。古特瑞斯表示，因應全球氣候變遷的時間快要耗光，純因化石燃料利益者太貪婪所致。古特瑞斯及對氣候變遷十分脆弱國家領袖央求全球政策制定者，分期淘汰導致全球暖化的化石燃料。

古特瑞斯在這次僅舉行一天的峰會上表示，由化石燃料轉往再生能源正在進行，但幾十年前早該有所行動；化石燃料界撈進的利益，動輒數十億元計，還扯後腿、扭曲目標，赤裸裸純為利益，現在全世界必須加快彌補浪費掉的時光。

一些主講人抨擊化石燃料界、各國繼續依賴煤石油天然氣，另些主講人則凸顯有必要改革金融機構，讓開發中國家易於取得周轉金。

美中兩大汙染國未受邀與會十分受矚目，話雖如此，美國氣候特使柯瑞(John Kerry)仍與席聆聽；中國駐聯合國特使團對此不予回應。

距COP28舉辦還有70天，巴貝多總理莫特利(Mia Mottley)呼籲，除了在聯合國安全理事會重視俄烏戰爭，世界也應認真看待氣候危機，為此投注資金；氣候變遷造成的危機跟俄烏戰爭一樣大，甚至更大，原因在全球更多人性命堪虞，比烏克蘭人民還多。

20日由聯合國秘書長古特瑞斯主持的「氣候雄心峰會」，未邀排碳大國美中等國領袖與會...
20日由聯合國秘書長古特瑞斯主持的「氣候雄心峰會」，未邀排碳大國美中等國領袖與會，受到矚目。但美國氣候特使柯瑞(中)仍與會聆聽，表達誠意。(Getty Images)

氣候變遷 聯合國 石油

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