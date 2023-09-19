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侯友宜智庫演說拋「3D戰略」反台獨、反一國兩制

記者侯俐安／華盛頓報導
國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午參與布魯金斯研究院發表演說。(圖：侯友宜競選辦公室提供)
國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午參與布魯金斯研究院發表演說。(圖：侯友宜競選辦公室提供)

國民黨總統參選人侯友宜18日上午赴布魯金斯研究院（Brookings Institution）發表演說，提出「3D戰略」並堅持中華民國主權獨立與自由民主制度。學者提問聚焦軍事預算、服貿貨貿、兩岸議題；針對九二共識的看法，侯友宜強調，他的九二共識不是一國兩制，而是基於憲法與兩岸人民關係條例，他堅決反對一國兩制，也堅決反對台獨。

侯友宜在布魯金斯研究院的座談採閉門會議，在與會之前，侯友宜已將他參選的政見論述投書「 外交事務期刊」，主要論點在闡明兩岸政策及美中台關係。侯先在會上發表20分鐘演說，再與美國智庫學者問答。

國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午參與布魯金斯研究院發表演說，為時1小時1...
國民黨總統參選人侯友宜美東時間18日上午參與布魯金斯研究院發表演說，為時1小時10分鐘的座談，侯友宜先發表20分鐘演說，美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲親自迎接。(記者侯俐安／攝影)

侯友宜18日於「外交事務期刊」提出政見，將成立內閣層級的「全民防衛動員委員會」，也被美國學者問及全動會與現行國防部全民防衛動員署之差異。

侯友宜提出的「3D戰略」為Deterrence（嚇阻）、Dialogue（對話）、De-escalation（降低緊張），維繫台海安定與印太區域穩定，以實力確保台海和平與穩定。

侯友宜演說內容以「外交事務期刊」投書為基準。他解釋「3D戰略」意涵，其中，「嚇阻」是台灣必須提升自我防衛能力，結合創新思維與各方資源，備戰不啟戰，讓對手在軍事上無法樂觀，不輕易開戰。

「對話」是依據中華民國憲法和兩岸人民關係條例，在過去國民黨執政時代的成功經驗下，持續兩岸的溝通與交流，比如海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議的合作，持續兩岸溝通交流，避免軍事上的誤判。

「降低緊張」是藉由「功能性議題」的互動，建構「有原則的互動關係」，推動兩岸以「平等、善意、尊嚴」交流，以交流增進理解，以實力確保和平，降低衝突爆發的風險。

侯友宜指出，「維持現狀」是台灣的主流民意，現狀是一個動態的平衡，民進黨政府任內的現狀，是一個滑向打破台海微妙均衡的新現狀，一個朝向衝突發展、把台灣推向戰爭邊緣的現狀。雖然他主張兩岸對話，但有實力才有和平，因此台灣要能建立創新及不對稱戰力，加強國防軍備，嚇阻中國大陸動武。

侯友宜18日上午赴布魯金斯研究院發表演說，為時1小時10分鐘的座談，侯友宜先發表...
侯友宜18日上午赴布魯金斯研究院發表演說，為時1小時10分鐘的座談，侯友宜先發表20分鐘演說，會後由美國在台協會（AIT）前理事主席卜睿哲說明。(記者侯俐安／攝影)

美國在台協會前理事主席卜睿哲(Richard Bush)在智庫座談會後受訪表示，會中有非常細節、實質的討論，侯友宜與在場美國的台灣專家「非常直接的交流」，「這次會議讓大家對侯友宜在兩岸關係、台美關係的想法，有非常清楚的認知」。他說，侯友宜非常清楚了解（台美）共同利益、擔憂與關注的話題。

就在侯友宜訪美正式行程第四天，共機擾台超過空前的百架，侯友宜受訪時隔海向中共喊話，「我反對共機不斷擾台，破壞台好和平穩定」，他呼籲中國大陸對這種軍機擾台事件要停止，「這只會徒增台灣人民的反感，對兩岸和平沒有助益」。

侯友宜 中華民國 國民黨

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