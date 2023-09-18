我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

侯友宜投書外交事務期刊 提台灣的中間路線：兩岸避戰方案

2024年社安金每月支票 估增加57.3元

聯合國大會前夕 數千人示威喊話拜登：要選票就終結化石能源

編譯俞仲慈／綜合17日電
拜登總統17日抵紐約，準備出席本周的聯合國大會。紐約聯合國總部17日下午擠滿綠能人士示威，針對拜登，要求終結化石燃料模式。(美聯社)
拜登總統17日抵紐約，準備出席本周的聯合國大會。紐約聯合國總部17日下午擠滿綠能人士示威，針對拜登，要求終結化石燃料模式。(美聯社)

聯合國大會19日開議，數千位環保人士提前17日聚集紐約市，發動抗議遊行，要求拜登總統和各國領導人，停止開發化石能源，並高喊「想要我們的選票、就終結化石能源」的口號，可能衝擊民主黨2024選情。

參加遊行的17歲高中生艾瑪·布雷塔(Emma Buretta)高喊：「拜登，你應該怕我們，如果想要我們的選票，如果不想讓數代人鮮血沾滿你的雙手，請終結化石燃料。」

拜登17日晚間抵達紐約，除了參加多場連任募款活動，並計畫在聯合國大會開議前發表演說；儘管拜登任內積極推動風電、太陽能等再生能源，但也批准開採新的石油和天然氣，激怒了民主黨傳統支持者和黨內左派人士，衝擊自己選情。

白宮發言人以去年通過的氣候相關法令為例，為拜登政府推動氣候變遷辯護並表示：「拜登總統從上任第一天起，就將氣候變遷視為緊急狀況，我們身處的時代，確實有生存威脅。」

來自亞利桑納州，28歲原住民布倫納·雙熊(Brenna Two Bears)因為今夏家鄉飽受乾旱和熱浪之苦，決定不遠千里到紐約參加抗議活動：「今天我來到這裡，因為我們不能再為了貪婪、為了全球各地的億萬富豪和企業需要，繼續開採孕育人類的地球自然資源。」

儘管抗議人士表示對於是否支持拜登連任，將取決於他的能源政策，但對比之下，檯面上的共和黨參選人，包括前總統川普，對於減少碳排放等攸關國家未來的能源政策，則是嗤之以鼻。

由於今年聯合國氣候變遷會議預定在產油國阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates，阿聯酋)舉行，並由阿布達比國家石油公司(ADNOC)負責人賈比爾蘇丹(Sultan al-Jaber)主持，因此環保人士計畫18日在曼哈頓下城，發動公民不服從行動表達抗議。

拜登 氣候變遷 聯合國

上一則

「美版戰狼」連諷習近平惹議 伊曼紐：重點是中國政府不透明

下一則

民主黨內分裂…高層挺拜登連任 但多數基層盼換人選

延伸閱讀

聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料

聯合國大會前紐約街頭萬人示威 籲終結化石燃料
眾院共和黨提議短期開支計畫 縮水1% 或遭參院駁回

眾院共和黨提議短期開支計畫 縮水1% 或遭參院駁回
美經濟軟著陸面臨三威脅 不利企業與消費者信心

美經濟軟著陸面臨三威脅 不利企業與消費者信心
蘇利文會王毅 提及台海和平穩定重要性

蘇利文會王毅 提及台海和平穩定重要性

熱門新聞

圖為今年5月26日，喬治亞在首都提比里斯舉行慶祝國家獨立日活動。（新華社）

完全拒絕中華民國護照的這個國家 宣布給大陸公民免簽

2023-09-12 18:45
中國媒體早前曾指美國間諜梁成運從事的間諜活動非常危險，給大陸的國家安全帶來重大隱患（取材自微博）

美籍僑領梁成運遭判間諜罪 中國曝細節：設色情圈套脅迫策反中方人員

2023-09-10 20:41
總統拜登10日出訪越南，在國際記者會上被問及至今和中國主席習近平零互動時，高齡80歲的拜登脫口而出「我要睡了」。(Getty Images)

記者會被問與習近平至今零互動 80歲拜登脫口：我要睡了

2023-09-11 13:25
共和黨籍聯邦參議員羅穆尼（Mitt Romney）。（歐新社）

羅穆尼宣布不再連任：拜登管不了大事 川普不願管

2023-09-13 17:41
34歲巴西籍殺人犯卡瓦坎特落網後，武裝員警們還與他大合照。（截自10 Tampa Bay畫面）

賓州越獄殺人犯落網 武裝警「開心大合照」曝光

2023-09-13 23:33
去年全美移民人數成長近100萬人，總人數締造歷史新高，略多於4600萬人；來自印度、中國和委內瑞拉的新移民激增。圖為紐約曼哈頓街頭的人潮。(美聯社)

4600萬 移民人口創紀錄 去年成長近百萬人 印、中、委移民激增

2023-09-17 02:30

超人氣

更多 >
俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆

俄州槍案2華人亡 62歲王男被拘 疑被辭退員工殺日餐老闆
張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情

張柏芝3兒生父被揭露？中國富商發聲明曝實情
南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？

南加八旬華裔老父 槍殺35歲兒 原因是？
女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘

女搭高鐵拒換座位 遭一家三口圍毆10分鐘
女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警

女子在夜市比「540」手勢 路過網友機智報警