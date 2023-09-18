聯合國大會前夕 數千人示威喊話拜登：要選票就終結化石能源

拜登總統17日抵紐約，準備出席本周的聯合國大會。紐約聯合國總部17日下午擠滿綠能人士示威，針對拜登，要求終結化石燃料模式。(美聯社)

聯合國 大會19日開議，數千位環保人士提前17日聚集紐約市，發動抗議遊行，要求拜登 總統和各國領導人，停止開發化石能源，並高喊「想要我們的選票、就終結化石能源」的口號，可能衝擊民主黨2024選情。

參加遊行的17歲高中生艾瑪·布雷塔(Emma Buretta)高喊：「拜登，你應該怕我們，如果想要我們的選票，如果不想讓數代人鮮血沾滿你的雙手，請終結化石燃料。」

拜登17日晚間抵達紐約，除了參加多場連任募款活動，並計畫在聯合國大會開議前發表演說；儘管拜登任內積極推動風電、太陽能等再生能源，但也批准開採新的石油和天然氣，激怒了民主黨傳統支持者和黨內左派人士，衝擊自己選情。

白宮發言人以去年通過的氣候相關法令為例，為拜登政府推動氣候變遷 辯護並表示：「拜登總統從上任第一天起，就將氣候變遷視為緊急狀況，我們身處的時代，確實有生存威脅。」

來自亞利桑納州，28歲原住民布倫納·雙熊(Brenna Two Bears)因為今夏家鄉飽受乾旱和熱浪之苦，決定不遠千里到紐約參加抗議活動：「今天我來到這裡，因為我們不能再為了貪婪、為了全球各地的億萬富豪和企業需要，繼續開採孕育人類的地球自然資源。」

儘管抗議人士表示對於是否支持拜登連任，將取決於他的能源政策，但對比之下，檯面上的共和黨參選人，包括前總統川普，對於減少碳排放等攸關國家未來的能源政策，則是嗤之以鼻。

由於今年聯合國氣候變遷會議預定在產油國阿拉伯聯合大公國(United Arab Emirates，阿聯酋)舉行，並由阿布達比國家石油公司(ADNOC)負責人賈比爾蘇丹(Sultan al-Jaber)主持，因此環保人士計畫18日在曼哈頓下城，發動公民不服從行動表達抗議。