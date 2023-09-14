金與正隨金正恩訪俄 分析：證實是胞兄繼承人 幕後掌權者

北韓領導人金正恩的胞妹、勞動黨副部長金與正，當地時間13日隨同金正恩，抵達俄羅斯阿莫爾州東方發射場。(Getty Images)

北韓 領導人金正恩 與俄國總統普亭13日舉行峰會，金正恩隨行所帶官員與會，其中包括其妹、勞動黨副部長金與正 ；每日郵報(Daily Mail)報導，這是金與正首次被拍到現身北韓境外，更加證實某些政治分析師認為她可能是胞兄繼承人，甚至是在金正恩幕後真正掌權的人。

金與正是北韓第二位領袖金正日的么女，這次被拍到與金正恩、其他北韓官員同行，一起搭火車，抵達俄國遠東地區阿穆爾州的發射場，金與正政治地位頗高，現出任朝鮮勞動黨宣傳部第一副部長等要職。

咸信金與正今年35歲，過去就乃兄金正恩與外國領袖進行高峰會，都扮演吃重的輔佐角色。例如前美國總統川普2018年與金正恩在新加坡峰會，可以見到金與正傳文件給她哥哥。

在北韓官方通訊社公布的照片裡，經常見到金與正參與官方事件，但總是小心謹慎，走在其兄後頭幾步。

雖說金與正低調，神情舉止恭順，但今年出版的一本書指出，事實上她是冷酷的政治操盤手，現在更被視為類似傀儡師的人物，北韓官員對她無不生畏。

專研北韓的美國學者李晟允所撰「妹妹」(The Sister，暫譯)一書首度詳細描寫金與正，讓人得知平壤官員把金與正取綽號為「嗜血惡魔」、「羅剎夜叉」，不是空穴來風。

金與正2011年與金正恩一起亮相於乃父葬禮，帶領北韓官員向棺木磕頭，往後份量、官位一直提升。2020年謠傳金正恩健康出問題，金與正的分量大增，一些人揣測，金正恩若身故，她可能是接班人。一年後，金正恩顯然康復，金與正則晉升為北韓最有權力的國務委員會委員。

李晟允表示，自此之後，金與正取得「殘忍獨裁者的終極權力，扮演神明，決定生死，在其兄眼中，她也是碰不得的人」。

▼普亭金正恩會談 各取所需

影片來源：世界新聞網 一洲焦點