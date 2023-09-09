自主決定殺人…AI自動殺人武器 美中研發競賽

美國及其盟友與中國競相投入大筆經費，加速發展由人工智慧(AI)操控的自動殺人機器。圖為參與對台軍演的解放軍戰機飛行員。(歐新社)

路透8日報導，美國及其盟友與中國正投入大筆經費，加速發展由人工智能(AI ，或稱人工智慧)操控的自動殺人機器，完全翻新武器、戰爭相貌及軍力，因應雙方逐漸升高的敵意；在這場高科技比拚當中，誰能取得AI及自動殺人武器，將決定誰將居上風。

僅以澳洲 潛艦軍力為例，可有兩種選項，一是部署13艘潛動力潛艦，每艘要價180億美元，而且最後一艘交貨要到21世紀中旬才能完成；第二種選項快又便宜，便是推出三艘稱為「鬼鯊」(Ghost Sharks)的無人潛艦，每艘約1468萬美元，2025年中便可交貨。

兩種潛艦就複雜度、戰力及層次都差距極大。不必水兵上艦的鬼鯊大小如學校巴士，核潛艦則長如足球 場，配備132名水兵。美國最親密盟友之一的澳洲在第一艘核潛艦服役之前，可能就先取得數十艘能殺敵的鬼鯊，在大洋裡巡弋。

美國國防承包商「安杜里」(Anduril)資深副總裁阿諾特(Shane Arnott)表示，鬼鯊不必艦上官兵，所以設計、生產及性能都大轉型，例如不必顧慮水兵而建抗壓艙，讓安杜里可以大量並快速建造鬼鯊。

鑽研科技戰角色並造訪俄烏戰爭的澳洲退役陸軍少將芮安(Mick Ryan)表示，在美國及其同盟與中國的戰略競爭中，誰打贏AI戰至關重要，可掌管天氣預測、氣候變遷模式、測試新時代核武器、研發奇異新武器及材料，讓戰力及更廣的國力呈飛躍進步。

科技及軍事專家表示，假如中方勝出，就處於有利地位，重塑全球政治、經濟秩序，必要時便動用武力。

一些軍方戰略人士指出，AI引領的軍力轉折點，劇烈程度一如當年推出核武。

雖說很多人都警告，若是AI驅動的殺人機器可以自主決定殺人，其危險極其深遠，但美中兩造正使盡全力，想取得能動用AI的無人殺人機器，不論潛艦、戰艦、戰機、大批無人機及地面戰鬥車輛。這些項目相當於研發出殺人機器人，與人類決策者同步作戰。

有些AI自動殺人武器設計成與傳統陸海空軍協同作戰，能大大增加火力，改變現代戰爭進行的方式。其他AI自動殺人武器如鬼鯊，它可下潛到水下數千公尺，就算傳統武器都不復存在，都能撐下來。

更空前一新的是向軍事指揮官通風報信的AI系統，吸收並分析由衛星、雷達、聲納、信號情資及線上流量，再協助將領決定作戰方式。