我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：若再次當選總統 中國侵台「可能性是零」

WSJ：明年健保保費將漲6.5% 增幅逾10年新高

不只擴大封殺iPhone 中國再禁APPLE「2產品」帶入工作場所

編譯易起宇／綜合外電
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）
日經引述消息人士報導，中國對iPhone的禁令不只擴大到地方政府和國營企業，連Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入禁用範圍。 （路透）

知情人士表示，中國對蘋果iPhone的禁用範圍，不只已擴大到地方政府和國營企業，就連Apple Watch" rel="154292">Apple Watch和AirPods無線耳機也被禁止帶入工作場所。

日經新聞報導，中國近來傳出擴大對iPhone的禁令，引發外界擔憂，蘋果這兩天市值已蒸發約1,900億美元。據消息人士向日經透露，中國官方的這項限制其實已於今年8月左右擴大至包括省、市等級的地方政府和國營企業。

一名在北京國營企業工作的員工表示，她在9月初就收到有關這項限制的機密通知，當中寫道這項禁令將從10月1日起對涉及貿易機密的公司部門實施，並於明年3月1日擴及到全體員工。

她說，公司早在三年前就已用「建議」方式限制iPhone的使用，雖然多數員工都遵守這項建議，但許多員工私下還是持有iPhone。而在這份最新通知當中，Apple Watch和AirPods無線耳機也被列入了禁止攜入工作場所的產品範圍。

一名熟悉IT產品的駐中國分析師表示：「雖然許多政府員工已經習慣擁有一支iPhone和一支中國品牌手機，但如果黨的指引擴大到民間企業和個人，對銷售的衝擊將無法避免。」

iPhone Apple Watch Apple

上一則

近年加薪後 求職者起薪 悄悄調低了 科技、運輸業最明顯

延伸閱讀

北京禁官員工作時用iPhone 蘋果股價暴跌

北京禁官員工作時用iPhone 蘋果股價暴跌
中國禁官員使用iPhone 美憂科技業因兩國緊急局勢連帶受創

中國禁官員使用iPhone 美憂科技業因兩國緊急局勢連帶受創
iPhone速度變慢好不順？專家教「5招」 讓手機告別卡頓

iPhone速度變慢好不順？專家教「5招」 讓手機告別卡頓
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

熱門新聞

美中晶片科技戰開打，美國媒體認為至今美方略勝一籌。(路透)

美「手術式」精準打擊中國晶片業 已占上風

2023-09-04 05:29
近年氣候異常，鉅型自然天災層出不窮，除了人命關天之外，房屋財產損失更是難以估計。全美主要產物保險公司不堪負荷，決定放棄承保自然天災保險業務，同時提高保費，將造成屋主無法保險。圖為2018年10月南佛州遭到颶風侵襲後，房屋被完全催毀。(美聯社)

颶風、野火等災損 5大保險公司拒再承保 房產恐失保險

2023-09-04 14:40
華爾街日報報導，53、54歲的人最會做出明智的理財抉擇。(Pexels)

快看世界／研究：這個年齡的人 理財選擇最明智

2023-08-31 12:02
在加州和紐約州，華語是除英語和西班牙語以外，最多人在家中使用的語言。圖為加州的華裔家庭。(本報檔案照)

除英語、西語外 華語在紐約加州等6州是第3常用語

2023-09-03 13:30
副總統賀錦麗6日接受美聯社專訪時為拜登總統的健康辯護，她表示，記者問她可能成為總統的想法是「假設性的」，但若有此需要，她也準備好了。(美聯社)

拜登高齡引質疑 美聯社敏感提問 賀錦麗這樣說

2023-09-07 16:08
佛羅里達州火箭發射基地。(Getty Images)

WSJ：中國「不速之客」欲闖美敏感設施高達100次

2023-09-04 14:27

超人氣

更多 >
晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃

晚年沒朋友？4大血型「孤獨」排行 第1名大家能閃就閃
華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火

華為Mate 60 Pro 供應商名單中有實有虛 中國晶片股熄火
蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析

蘋果股價會跌到什麼地步？分析師從技術面、基本面剖析
11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅

11萬無證客湧入避難 市長「終於承認」：紐約即將毀滅
快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果

快看世界／這個廚房常用調味食材 竟有抗癌效果