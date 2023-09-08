13名卸任總統機構首度聯合聲明 籲支持法治、尊重信仰多元

13個前總統圖書館或團體7日罕見發表聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。圖為歐巴馬、小布希、柯林頓、老布希和卡特(從左至右)五名時任總統和前總統2013年出席小布希圖書館開館儀式。(美聯社)

憂慮極化社會氛圍傷害美國民主，13個卸任總統圖書館 、基金會或研究中心7日首度發布聯合聲明，呼籲國民重新承諾支持法治、尊重信仰的多元性。

卸任總統機構7日發布的聲明是這類圖書館第一次公開發布跨黨派聯合聲明，指美國必須力挺民主運動及全世界的人權，因為「其他地方的自由社會造就我國安定與昌盛」，「但這種利益，在其他國家看到我國混亂時動搖」。

罕見促維護選舉安全

美聯社報導，這項聯合訊息強調同情、寬容和多元化的重要性，同時敦促國人尊重民主制度並維護選舉的安全與便利性。

聯合聲明指出，「辯論和歧見」是民主核心，但也暗示在官員及其家人受到死亡威脅的時代，公共領域的對話變得粗魯，「無論是否在選舉年，政治論述的公民禮儀和尊重都很重要」。

大多數在世的卸任總統都很少公開評論國家狀況，因民調顯示，多數共和黨人仍然相信前總統川普 及其盟友的選舉被竊論。

面臨四項刑案起訴的川普痛斥司法，其中兩案攸關他試圖推翻2020年大選結果。

卸任總統機構的聯合聲明並未點名任何人，卻已成為前總統及相關人士憂心國家發展軌跡的實質例證。

德州奧斯汀詹森基金會(LBJ Foundation)執行長厄普德葛羅夫(Mark Updegrove)說：「此刻，國家的民主狀態令人高度關切；毋需列舉，光是國會暴亂事件就足見我們處於危險狀態。」

厄普德葛羅夫表示，任何打壓或弱化選民投票 的情事，都是詹森基金會關切的議題，詹森總統認為簽署「投票權法」(Voting Rights Act)是「最驕傲的立法成就」。

艾森豪基金會未加入

響應聯合聲明的單位包括胡佛總統基金會(Hoover Presidential Foundation)、小羅斯福研究所(Roosevelt Institute)、杜魯門圖書館研究所(Truman Library Institute)、甘迺迪圖書館基金會(JFK Library Foundation)、詹森基金會、尼克森基金會(Richard Nixon Foundation)、福特總統基金會(GRF Presidential Foundation)、卡特中心(Carter Center)、雷根總統基金會與研究所(Ronald Reagan Presidential Foundation and Institute)、喬治和芭芭拉布希基金會(George & Barbara Bush Foundation)、柯林頓基金會(Clinton Foundation)、布希總統中心(GWB Presidential Center)，以及歐巴馬總統基金會(Obama Foundation)。

艾森豪基金會(Eisenhower Foundation)未加入聯合聲明，但另發聲明給「美聯社」表示，面對史上首次卸任總統發布聯合聲明，艾森豪基金會未收到共同討論通知，僅受邀簽署，因而婉拒署名。