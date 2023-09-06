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防AI對兒童性剝削 50州檢長促立法

記者胡玉立／綜合報導

全美50州檢察長5日聯名致函國會參眾兩院兩黨領袖，呼籲國會成立專家委員會專門研究人工智慧(AI)可能如何透過色情內容剝削兒童；他們並敦促國會儘速立法，將兒童性虐待定義擴大到AI生成圖像，以保護兒童免受AI危害。

南卡羅來納州共和黨籍州檢察長威爾遜(Alan Wilson)領銜、結合全美50州和四個區域最高檢察官的聯名信寫道：「為保護我國兒童免受AI危害，我們正與時間賽跑。事實上，城牆已被攻破；現在是行動的時候了」。

去年連任第四任期的威爾遜向美聯社表示，兩黨對此議題都有一致共識，他希望聯邦立法者化支持為行動，「AI正在顛覆一切，對執法界和保護兒童來說也是如此。壞人在擺脫正義束縛方面不斷進化，我們也必須隨之進化」。

開發免費ChatGPT免費聯天機器人的OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)5月曾在參院聽證會上表示，要減輕AI系統日益強大的風險，政府的干預至關重要。奧特曼提議成立全美或全球機構，針對AI系統頒發執照，確保遵守安全規範。

歐洲立法者已全面制定AI新規範，美國雖尚未這麼做，社會已普遍對有害AI商品感到擔憂。除了呼籲聯邦行動，威爾遜也敦促各州檢察長研究州法規，尋找值得關注領域。他說：「我們已開始思考，現行兒童剝削法是否跟上了AI科技？」

威爾遜認為，AI帶來的危險包括：透過AI或機器學習來創建「深度偽造」(deepfake)場景，以數位方式創建或更改受到虐待的兒童影片和圖像，或從社群媒體提取真實兒童照片再改變其肖像，用以描繪虐待行為。

他說：「你家孩子可能從未被攻擊或遭到剝削，他們的肖像有可能被人拿去利用。我們擔心當前法律無法處理這種虛擬狀況，因為你家孩子雖然未遭到具體剝削；但當他們的形象遭到剝削時，他們已受到誹謗了」。

AI 南卡羅來納州 參院

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