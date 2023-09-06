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專搶亞裔珠寶店 橫行新州、華府等5州9店面 16嫌落網

編譯陳韻涵／綜合報導

警方逮捕一個專門針對亞裔珠寶店的犯罪團夥16人，這個跨州搶劫團夥在一年內犯案範圍遍及五州，已被檢察官依暴力搶劫的「霍布斯法案」(Hobbs Act)起訴。

哥倫比亞特區檢察官格雷夫斯(Matthew M. Graves)表示，在新澤西州就有四家珠寶店遭到歹徒跨州持械搶劫，當局已逮捕16名嫌犯，並提出控罪。

哥倫比亞特區地方法院的起訴書顯示，16名合夥搶劫的被告密謀在新澤西州、賓州、維吉尼亞州、華府和佛羅里達州武裝搶劫，這群20歲到32歲的嫌犯被控19項罪名。

作案廣 新州有4店鋪遭搶

2022年1月到2023年1月期間，受害的五州共有九間珠寶店被搶，新澤西州的受害店家分別位於艾斯林(Iselin)、帕特森市(Paterson)，富蘭克林公園(Franklin Park)，以及澤西市。

搶匪行搶時身穿深色服飾、頭戴滑雪面罩和手套，利用偷來或偽造車牌車輛犯案；檢方指出，嫌犯專挑亞裔經營的珠寶店下手。

嫌殘暴 不考慮受害者生死

聯邦調查局(FBI)紐瓦克(Newark)特別探員丹尼希(James Dennehy)說：「嫌犯以武裝恐嚇、震懾業者和店員，許多受害店家為家庭企業，損失慘重。據信兇嫌殘暴、魯莽，不考慮被害人可能重傷或死亡」。

當局分兩天逮捕個八名嫌犯，起出多把槍械和30萬元現金。

這群嫌犯被控劫車並依「霍布斯法案」(Hobbs Act)起訴，該法案禁止使用暴力或令人產生畏懼的手段，對人敲詐勒索或搶劫。

另外有八名搶匪2016年到2019年間在新澤西州、紐約州、賓州和德拉瓦州針對亞裔業者搶劫現金、珠寶等財物，其中42歲的新州男子巴爾(Randi Barr)承認犯下跨州搶劫與運輸贓物罪，8月底被判刑四年。

新州一家珠寶店遭一夥蒙面搶匪持械洗劫。(PIX11 News截頻)
新州一家珠寶店遭一夥蒙面搶匪持械洗劫。(PIX11 News截頻)

來源：PIX11 News

新澤西州 亞裔 賓州

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